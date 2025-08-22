第１０７回全国高校野球選手権大会が行われている甲子園球場は連日、強い日差しと厳しい暑さに見舞われ、グラウンドやスタンドで様々な対策が講じられている。

金管楽器は「かちわり氷」で冷却

ピンクに緑、水色と、カラフルな鍵盤（けんばん）ハーモニカが、灼熱（しゃくねつ）のアルプス席で軽やかな音色を響かせた。「楽器が熱くならず、演奏しやすくなった」と語ったのは、創成館（長崎）吹奏楽部の松崎柚季奈さん（１７）。担当はクラリネットだが、木管楽器は熱に弱く変形する危険があり、また楽器自体が熱くなると音程が高くずれるという。

代わりに部員が選んだのが、熱に強い鍵盤ハーモニカ。音量が大きく、音程も安定するためだ。シンバルの演奏者は手袋を装着。金管楽器の生徒は、甲子園名物「かちわり氷」で口元や楽器を冷やして演奏していた。

甲子園限定の「白」

グラウンド内でも対策が進んだ。審判４人の帽子はこれまで紺色だったが、今大会から熱を集めにくい白になった。昨年も見られた出場校のユニホームの色の変更も広がり、今年は史上最多４１度目出場の北海（南北海道）が紺色の帽子やアンダーシャツなどを甲子園限定で白色に変えた。

サングラス姿でプレーする選手も見られるようになった。前回大会までは疾病など理由を添えて事前に使用許可を得る必要があったが、目の保護を目的に日本高校野球連盟が今春の選抜大会から解禁。試合前に用具の点検を受ければ、誰でも使うことができる。

横浜（神奈川）の奥村頼人選手は左翼の守備で使った。「日差しが強い中でプレーすると目が疲れ、その後の打席にも影響を感じる。サングラスをかけると軽減される」と話した。

決勝が行われる２３日の天気予報は晴れで、気温は３５度近くまで上昇する見込み。大会本部は引き続き、熱中症予防などを呼びかける。