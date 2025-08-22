パレスチナの旗を掲げ抗議の声を上げるガザ市民＝２１日/Omar AL-Qattaa/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区北部のガザ市にイスラエルの攻撃が迫っている。住民や避難民は恐怖を募らせながらも、強制退去を拒んで抗議運動を展開している。

２１日に行われた数十人規模の抗議デモには、これ以上の避難を強いられることや、攻撃がエスカレートすることを恐れ、男性も女性も子どもも加わった。参加者はパレスチナの旗を振り、「ジェノサイド（集団殺害）を止めろ」「ガザは死にかけている」などの横断幕を掲げていた。

「世界中に最後の呼びかけを伝えたい。戦争を止めてくれ。強制退去にノーと言ってくれ」。マイクを手にした男性はそう呼びかけた。

「米国のドナルド・トランプ大統領に言いたい。（ノーベル）平和賞を気にするのなら、世界中の全戦争を止めなければならない。まずは過去２年間で何千人ものパレスチナ人の命を奪ったガザ地区の戦争を止めてほしい」

イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は２１日、軍がガザ市を制圧する計画を承認する意向を表明。ガザに残る人質を解放し、「イスラエルが受け入れ可能な条件で戦争を終結させる」ため、直ちに交渉を開始するよう指示したと付け加えた。

この計画に対しては、ただでさえ深刻化の一途をたどっているガザの人道危機や飢餓の危機をさらに悪化させ、残る人質の命を危険にさらしかねないとして、国内外から非難の声が噴出している。

ガザ市から離れることを拒んでデモに参加したモハメド・ハマドさんは、もう何度も避難を強いられてきたといい、「もしガザを離れれば、もう二度と戻ることができない」とＣＮＮに語り、「もし私たちが退去すれば、ガザの私たちの存在にとどめが刺される」と危機感を募らせる。

ガザ市のシャティ難民キャンプに身を寄せているザカリア・バクルさんは、イスラエルの攻撃について「彼らは大量殺戮を犯し、住宅を爆撃して人々を恐怖に陥れ、脅迫によって強制退去させるだろう」と訴え、「同時にガザ市を包囲して食料の搬入を妨害する」と予想した。

自分は生きていられるかどうか分からないとバクルさんは言い、これからのことを考えると恐怖に駆られると話す。

イスラエルの関係者によれば、軍は約２カ月以内にガザ市から避難するよう住民に指示しており、戦闘の開始から２年目にあたる１０月７日を攻撃開始の期限としている。

「新しい戦争の始まり」

ガザ市に住む弁護士のアハメド・アジラさん（３８）は、既にテントが「積み重なっている」状況で強制退去させられたとしても、ガザ市の住民には行き場がないと訴える。

住民の多くは、ガザ市に対する爆撃がここ数日で激化したと伝えている。住民の男性のイスマイル・ザイダさんは「まるで新しい戦争が始まったように」感じると語った。

一方、ガザ中部のデイルアルバラでは避難民キャンプがイスラエルに攻撃された。

ＣＮＮの映像には、攻撃されたキャンプから煙が立ち上り、人々が破片から逃げ惑う様子が映っている。市民防衛隊が駆け付けた現場ではテントが炎上し、住民の持ち物が破壊されてがれきの下敷きになっていた。

「何も残っていない。仮住まい（のテント）も何もかも、私たちがここで暮らしていたものが全部なくなってしまった」とワリード・アブ・ムアセドさんは言い、住む場所を失った女性のニスリンさんとラニンさんは、がれきをかき分けて自分たちの持ち物を探していた。

国連のアントニオ・グテーレス事務総長は２１日、「ガザ市に対する軍事作戦で必然的に起きる大量の死と破壊」を食い止めるため、停戦が必要だと繰り返した。