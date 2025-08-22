Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。金曜レギュラーパーソナリティーを務める『ZIP!』（日本テレビ系）のオフショットを公開した。

【画像】“ZIPポーズ”をする阿部亮平／【動画】阿部亮平の「ZIP!体操」

■ノーネクタイでブラウンスーツを着こなした阿部亮平

「ZIP! ありがとうございました！ 行ってらっしゃい！！」というメッセージとともに阿部が公開したのは、スーツ姿の阿部がスタジオセットに飾られた観葉植物の横に立っている姿。

阿部はライトブルーのシャツにブラウンスーツを着用し、足元にはブラウンのレザーシューズ。木製プランターに手をかけ、もう一方の手はポケットに、脚をクロスさせて微笑んだ。

■Snow Manは8月23日にタイの大型音楽フェスに出演

8月23日、タイ・バンコクで開催される『SUMMER SONIC BANGKOK 2025』にSnow Manが出演するため、阿部は『ZIP!』出演後に空港へ向かったと思われる。

ファンからは「後光が差して見える」「世界一かっこいい」「スタイル良すぎる」「ギリギリまで出演してくれてありがとう」「タイ楽しんできてね」といった声が寄せられている。

阿部亮平のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/sn_ryohei.abe_official/

■“ZIPポーズ”をする阿部亮平

■阿部亮平の「ZIP!体操」も大好評

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/