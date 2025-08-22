15時の日経平均は2円安の4万2607円、アドテストが41.87円押し下げ 15時の日経平均は2円安の4万2607円、アドテストが41.87円押し下げ

22日15時現在の日経平均株価は前日比2.62円（-0.01％）安の4万2607.55円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1063、値下がりは496、変わらずは57と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は41.87円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が31.6円、東エレク <8035>が30.89円、信越化 <4063>が17.56円、リクルート <6098>が14.99円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を46.60円押し上げている。次いでソニーＧ <6758>が19.58円、ＫＤＤＩ <9433>が7.09円、富士フイルム <4901>が5.88円、東京海上 <8766>が5.82円と続く。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は保険で、以下、証券・商品、鉱業、非鉄金属と続く。値下がり上位には空運、化学、サービスが並んでいる。



※15時0分4秒時点



株探ニュース

