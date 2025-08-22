「農家民宿の宿泊体験」や「食文化体験」のクーポンが当たる！Like! Lake! Life! in Shiga

滋賀県からの受託事業の一環として「Like! Lake! Life! in Shiga」フォトキャンペーンを実施します。

Like! Lake! Life! in Shiga

グリーンツーリズム滋賀のWEBサイトから応募すると「農家民宿の宿泊体験」や「食文化体験」のクーポンが抽選で当たります。

応募締切は本日から9月30日(火)までです。

(運営：株式会社フラン)

【応募方法】

Step1｜

グリーンツーリズム滋賀のキャンペーンページ(下記)より、

応募フォームに入力。

Step2｜

Instagramに投稿(当選確率UP！)

滋賀県公式HP「グリーンツーリズム滋賀」掲載施設への訪問写真

(※過去の写真でもOK！)を自身のInstagramへ投稿してください。

【プレゼント内容(抽選で合計12名に当たる！)】

◆A賞｜農家民宿「たらいち邸」での宿泊体験クーポン(1名)

◆B賞｜4,000円分の農山村での食文化体験クーポン(3名)

◆C賞｜1,000円分の農山村での食文化体験クーポン(8名)

当選された方には、応募フォームにご入力いただいたメールアドレス宛にご連絡します。

(10月初旬を予定)

