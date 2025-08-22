石川県津幡町出身の横綱・大の里が地方巡業で石川に帰ってきます。25日に迫った大相撲の夏巡業金沢場所。今回はスタジオに現役時代、出島のしこ名で活躍した金沢市出身の元大関・大鳴戸親方をお迎えし、見どころを聞きました。

大鳴戸親方は現役時代、何度も金沢場所を経験。当時の思い出を尋ねると、「相撲人気がすごすぎて、もうサイン攻め、握手攻めという記憶しかないですね。大人気でした」と話しました。

1999年当時の映像が流れると、「もううろ覚えですね。もう時が経ちすぎて」と笑いながらも、地元巡業の特別さについて熱く語りました。

大鳴門親方(元大関・出島)「やはり地元っていいなってつくづく感じますし、やっぱり声援の大きさ。叱咤激励もあったり、『もっと頑張れよ』とかもあったり、暖かい声だけじゃなくてね。本当に元気をもらうし、与えるしっていう、本当パワースポットみたいなものですね、自分からしたら」

横綱になって初の金沢場所、大の里の活躍に期待

今回の金沢場所は、大の里が横綱に昇進して初めての開催。これまで以上の盛り上がりが期待される中、大鳴戸親方は「パレードとかイベントはあると思うんですけど、実際その綱を締めて土俵入りするってのは初になると思うんで、もう注目していただければなと思います」と見どころを語りました。

大の里が横綱に昇進してから間もなく3か月。これまでの活躍について大鳴戸親方は「もう想像以上ですし、史上最速とか、色々な記録づくめですから」と評価、来場所での活躍に期待を寄せました。

大鳴門親方「1場所横綱を経験して、いろんなタイトなスケジュールがあったでしょうから、体調管理も難しかったでしょうけど、ここでまた地元石川県金沢の巡業で充電してもらって、来場所はもう、その前の場所ぐらいの勢いで行っていただけたらなと」

巡業ならではの楽しみ方が満載

大の里の凱旋に期待が高まる中、大鳴戸親方は本場所とは違う巡業ならではの楽しみ方についても紹介しました。

「相撲甚句とか、しょっきり（注:相撲の反則技を面白くおかしく見せるもの）、あとは綱締め実演。その綱が締め上がるまで」と巡業の魅力を説明しました。

さらに「オリジナルのグッズとかも金沢場所限定のものも用意してます」と話し、「ちびっこの稽古もありますし、また地元力士と、横綱なんで大の里は参加してくれるかどうか分かりませんけども、ちょっと声かけようかと思っています」と話しました。

大鳴戸親方は「金沢場所は、彼らの励みにもなるし、またお客さんも楽しいだろうし。やっぱ地元の人気力士を見れるって大興奮だと思います」と語った。

チケット完売の金沢場所、8月25日に開催

大相撲金沢場所は25日、金沢市総合体育館で開かれます。チケットはすでに完売ですが、当日のAttaでは、その模様を伝える予定です。

横綱・大の里の郷土凱旋、そして金沢出身の大鳴戸親方の解説とともに、大相撲ファンにとって見逃せない一日となりそうです。