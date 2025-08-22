モデル、タレントの土屋アンナ（41）が21日、テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（金曜午前1時15分）に出演。「グッとくる」男性について実名もあげて告白した。

MC南海キャンディーズ山里亮太に「アンナさんはどんな男性にグッとくる？」と問われて「とりあえず男性のここの…」と自分の右の“二の腕”を指し示して「筋肉のある人。何か持った時にグッと血管とか筋肉があって、あっ、モノ持てるな、って」と独特の表現をしてニヤリと笑った。

さらに「泥だらけが好き。なんか飾ってなくて、マイペースで、（周囲に）流されなくて、でも笑顔が優しくて、男らしい」と好きになる男性の条件を列挙した。

山里は「”無人島に行くならどんな人？”の質問の答えですよね」とツッコミを入れた。土屋は「でも、そっち、そっち」と認めた。山里は「生命力があって、どんなところでも生きていける感じですよね」と話した。土屋は「あの『ワイルド・スピード』に出ているドウェイン・ジョンソンとか『アクアマン』の人（ジェイソン・モモア）とかをインスタでフォローしてます」と語った。