渡辺直美、東京ドームライブに関する発表 生配信企画で霜降り・せいやにまさかの遭遇
タレントの渡辺直美が22日、自身のYouTubeチャンネルで生配信企画『【初生配信】あなたの街へライブバス【東京ドームへの旅】』を実施。来年2月11日に東京ドームで行われる『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』に関する発表を行った。
【写真】楽しそう！YouTube生配信を行った渡辺直美
渡辺は「今回、東京ドームでやるっていうことで、みんなで一致団結しようじゃないかっていうのを込めて、オフィシャルグッズに先がけて、応援グッズ『うにょ達サポートグッズ』を販売したいと思います。ぜひ、周りのみなさんにアピールしてもらおうという企画です」と発表していった。
ライブバスが東京ドームに到着する直前には、霜降り明星・せいやに遭遇するという事態も。渡辺が「せいやがいます！見えます？ちょっと来たら？」とバスの扉を開けると、せいやが「おったから見に！」とコメント。渡辺は「元気でね！バイバイ！」と見送ると「ハハハ。まさかのせいや（笑）。ずっと声聞こえないからさ、なんか言ってた」と爆笑していた。
渡辺は21年4月より活動拠点をアメリカ・ニューヨークへ移し、2023年には全米7都市でのトークライブ、2024年10月にはニューヨークで自身初となるスタンダップライブを開催。同年12月にアジア・太平洋諸島系アメリカ人のアートやエンターテインメント、カルチャーに貢献した人々をたたえるイベント「Unforgettable Gala」で、「グローバルグラウンドブレーカー賞（Global Groundbreaker ）」を受賞するなどグローバルな視点で活動を続けている。
これまで東京ドームではオードリーのラジオ番組『オードリーのオールナイトニッポン』（ニッポン放送）のイベント『オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム』などが開催されたが、ピン芸人が単独で公演を行うのは史上初となる。
