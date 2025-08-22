タレントの堀ちえみ（５８）が番組出演のオフショットを披露した。

２２日にインスタグラムを更新し「先輩柏原芳恵さんの番組に、出演させていただきました」と報告。「芳恵さんとゆっくりお話する機会は、あの当時はお互いに忙しかったため、あまりなかったなぁと記憶しております。ですので、今回初めてゆっくりお話しさせていただきました」と、アイドルの先輩との共演を喜んだ。

「先輩方から見ての当時の後輩にあたる、私たち８２年の当時の印象とかもお聞きして、意外なお言葉に驚いたり。とても楽しく自然体で話せた、素晴らしい時間でした」と収録を振り返る。「歌も歌わせていただき、久々に先輩の前で歌う環境に、大変緊張しましたが、いい経験となりました。昔はヒットスタジオとか、ベストテンなど…当たり前に先輩の前で堂々と歌ってましたが…。デビュー当初は、やはり緊張したなぁ。。。って気持ちを思い出した」と当時を回顧。「芳恵さん、ありがとうございました！とても楽しかったです」と感謝し、「オンエアの情報は解禁になり次第、お伝えさせていただきますね♪」とした。

衣装姿をアップ。ブラックのトップスに真っ赤なスカート合わせた華やかコーデを披露した。ふわふわのヘアスタイルも若々しく、目ヂカラも強烈だ。

堀はプライベートでは、２０１１年に自身のファンだった現在の夫・尼子勝紀さんと結婚。３度の結婚を経て７児の母になった。