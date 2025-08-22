タレントの菊地亜美（34）が22日、自身のインスタグラムを更新し、家族でハワイ旅行に行ったことを報告。おそろいのアロハコーデを披露した。

「家族でハワイに行ってきたよ」と報告し、「私は仕事で4回、友人の結婚式で1回行ったことがあるんだけど、なんと7年ぶりなの。海外旅行は好きでいろんな所に行ってますが、家族では初ハワイ。完全に初心者」と興奮気味に振り返った。

夫、娘2人とのおそろいのアロハコーデも披露。「アウラニにも行って、娘の5歳の誕生日を皆が祝ってくれました」とし、「アウラニ・ディズニー・リゾート＆スパ コオリナ・ハワイ」で長女の誕生日を祝ったことも明かした。「癒やされまくった一週間でした」と充実した様子だった。

また、「娘の名前が写ってしまってたので再投稿」したことも報告。フォロワーから指摘もあったようで、「どちらにせよ、こっそりメッセージいただいた皆様ありがとうございました」と感謝を記した。

フォロワーからは「家族でおそろい可愛すぎる」「親子コーデかわいい」「ステキな写真」「家族でハワイうらやましい」などの声が寄せられた。