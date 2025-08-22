かつて鉱山で栄えた、横手市増田町の西成瀬地区。



「これ、遠くの方にこう裾野にこう広がった鉱山があって…」

「昭和に入ってからこういう事務所が新たにつくられた」



鉱山事務所のすぐ隣、この家で生まれ育った季子和春さん84歳。



80年前の光景を今も鮮明に覚えています。

「B29のゴォーっという音と爆弾がドンと落ちた時のあの音のすごさっていうのが、うん、それはもう完全に焼き付いています」





季子さんは当時4歳。8月14日の夜、アメリカの爆撃機B29がひっきりなしに飛ぶ音で寝ていられず、家族とともに玄関先に出ていたといいます。「今じゃ笑い話なんだけれども、手提げ金庫をね、じいちゃんばあちゃんが玄関先でみんながいるところで手提げ金庫をさげて、『これいざという時によ持って逃げるんだぞ』ってやっとったんだけども、うん、ところがドーンっていったらもう誰も、どこに、金庫だけがそこに残って…」

アメリカ軍は土崎空襲からの帰り、季子さんが暮らす旧西成瀬村に爆弾3発を落としていきました。



「ここにあの名残としてこの石段とか、階段も少しは残ってますけどね、うん、吉乃鉱山そのものの、あの山神社、神社がここの上にあったんですよ」



「ちょうど爆撃はここに落ちたんですな一発目が、この神社の横に、この上がったとこのすぐ上に」



「2発はちょうど川向い、鍋ヶ沢っていうとこあったのここにも2発、民家の近くに爆撃されたと」

主に銅を産出し、日本の主要鉱山として知られた吉乃鉱山。



山神社の近くには、鉱山労働者とその家族が暮らす長屋が連なっていました。



生産量は大正時代に最盛期を迎え、季子さんが子どもの頃も多くの人々で村は活況を呈していました。



記者

「鉱山があったから狙われた？」

季子さん

「そう、当然そうでしょ、うん」



幸い、爆撃によってけがをした人はいませんでした。

そして迎えた8月15日の正午。



「80年前に玉音放送、放送をみんなで聞いたというラジオなんですこれ、蔵の方に探してみたらありました」



当時、ラジオがあった季子さんの家に近所の人たちが詰めかけたといいます。



「大事な放送があるんだよということで、天皇陛下のお言葉があるということで玉音放送が流れたと」



「電波が悪くて、私ら子どもの頃なんで、あのあんまり意味がわからない状況であったけども、『もうこれで戦争が負けたんだ』っていうような話がその場でなされたことをよく覚えています」

終戦の日の消えない記憶、



そして、その後 抱き続けた思い。



「悲惨なこうあの、爆撃がねー、土崎では大きく報道されてましたんで、だからそういったことっていうのは、もし玉音放送がもう少し早ければ土崎空襲も吉乃鉱山の爆撃もなかったんだろうなって思ってましたよ、うん」