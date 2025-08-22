Instagramアカウント「issan_man」に投稿されたリール動画には、夏休みに帰省したお姉ちゃんと会えて大喜びするゴールデンレトリバーの様子がとらえられていました。

家族愛を感じる、あまりにも尊いその光景に「可愛すぎる」とほっこりさせられた方々が続出し、動画は記事執筆時点で2.9万回再生を突破しました。

【動画：夏休み、普段は離れて暮らしているお姉ちゃんが帰省→駅で待っていた大型犬が…】

久しぶりのお姉ちゃんに大興奮！

駅でゴールデンレトリバーの『にこ』ちゃんが待っていたのは、普段は離れて暮らしていて、この日帰省してくるというお姉ちゃん。

駅の入口をじっと見つめながら「まだかなぁ」と待ち続けていたというにこちゃん。

ついにお姉ちゃんの姿が見えると、にこちゃんは大興奮！尻尾を大きく振ってお姉ちゃんに飛びつこうと前へ前へと進み、飼い主さんは引っ張られるリードを離さないように持ちこたえながら、カメラを回していたそうです。

大喜びで再会を果たし、にこちゃんの大好きなお姉ちゃんとの短い夏休みが始まったようですよ。

1日お出かけを楽しんで大満足

お姉ちゃんの帰省中に、にこちゃんは車でお姉ちゃんとのお出かけを満喫したそうです。

「どこにいくの？」と車中からワクワクが止まらない様子だったというにこちゃんですが、まずはおしゃれなランチに同行。

にこちゃんは食べられないのでテーブルの横で見ていたようですが、一緒にいるだけで楽しそうにニコニコしていたそうです。

そのあとは川へと移動し、川沿いの岩場をお散歩したり水遊びを楽しんだり、夏らしい最高の思い出作りができたみたいですよ。

お気に入りの場所を取られて怒っているかと思いきや…

1日遊び回ってすっかり疲れてしまったという、にこちゃんとお姉ちゃん。にこちゃんがいつものお気に入りのクッションで寝ようとしたところ、そこには完全にリラックスモードのお姉ちゃんが！

大好きなお姉ちゃんの前でニコニコだったにこちゃんですが、お気に入りの場所を取られてしまい、ついに不機嫌になってしまったように見えたんだとか…。

かと思いきや、「怒り」マークのアクセサリーを頭につけてもらっていただけだったそう。仲良く遊んでいた様子が想像できますね。

にこちゃんが帰省した大好きなお姉ちゃんと過ごす夏休みの様子を詰め込んだ投稿には、「にこちゃん可愛すぎる」と、大喜びするにこちゃんの表情に心を奪われた方のコメントが寄せられていました。

表情豊かでお出かけが大好きなにこちゃんの日常をもっと見てみたい方は、Instagramアカウント「issan_man」の他の投稿もぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「issan_man」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。