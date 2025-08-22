出張へでかけるパパに、豆柴の子犬さんが必死に付いて行って…？あまりにも健気な行動に、思わず胸がギュッとなる…！

話題となっている投稿は記事執筆時点で33万3000回再生を突破し、「必死で泣ける」「可愛すぎる」「羨ましいです」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『置いていかないで…』パパが仕事で出張へ→お見送りする犬が…思わず感動する『健気な光景』】

パパが仕事で出張へ

話題の投稿をしたのは、Instagramアカウント「bokuokome_」の投稿主さん。2025年3月生まれの豆柴『おこめ』ちゃんの飼い主さんです。優しいご夫婦と暮らすおこめちゃんですが、この日はパパが出張に行くことになったそう。

投稿主さんがおこめちゃんと一緒に見送りに行くと、おこめちゃんは「置いていかないで」と必死にパパのあとを追いかけたといいます。スーツケースをガラガラ引くパパは、どこか遠いところへ行ってしまうと感じたのかもしれません。

健気な光景にホッコリ

そのまま、パパのあとをいつまでも追いかけたというおこめちゃん。おこめちゃんは散歩中に「拒否柴」になることもあるそうですが、このときばかりは前進する足を止められません…。あまりの必死さに、思わず涙があふれます…。

このころのおこめちゃんは、まだ生後4ヶ月ほど。おうちに迎えて2ヶ月がたつころでしたが、パパの存在は実親のようにかけがえのないものだったのかもしれませんね。おこめちゃんの健気な姿に、パパも思わず後ろ髪を引かれたのではないでしょうか。

この投稿には、「健気な姿に感動すら覚えます」「置いていくのしのびない…」「パパ出張行くのやめよ(笑)」など、多くのコメントが寄せられています。

パパに小さな抵抗

最近の投稿では、楽しくパパと遊ぶ姿も投稿されています。おこめちゃんのことが可愛くて仕方ないパパは、ときにイタズラ心が湧いてしまうこともあるようです。この日は、紐を使っておこめちゃんと遊んでいたとか。

紐の先を「馬に人参」のようにおこめちゃんの目の前に垂らし、ギリギリ咥えられないように走るパパ。健気なおこめちゃんは、紐を取ろうと必死に追いかけていたそうです。

しばらくパパに遊ばれていたおこめちゃんですが、最後は紐の端をキャッチ！パパから紐を奪おうとするおこめちゃん、意外にも反骨心あふれる性格なのかもしれませんね♪

Instagramアカウント「bokuokome_」には、他にもおこめちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

