ÅìµþÅÔ¡¡¥¨¥¢¥³¥ó¹ØÆþÈñÍÑÊä½õ¤ò8Ëü±ß¤Ë³È½¼¡¡º£·î30Æü¤«¤é¹âÎð¼Ô¡¦¾ã³²¼ÔÀ¤ÂÓ¤¬ÂÐ¾Ý
ÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÃÎ»ö¤ÏÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¹âÎð¼Ô¤ä¾ã³²¼Ô¤ÎÀ¤ÂÓ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¹ØÆþÈñÍÑ¤ÎÊä½õ¤ò8Ëü±ß¤Ë³È½¼¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¸Î¾ã¤Ê¤É¤Ç»È¤¨¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¤È¾ã³²¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢8·î30Æü¤«¤é»Ù±ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ï¡¢22Æü¤ÎÄêÎã¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¹âÎð¼Ô¤¬Ç®Ãæ¾É¤Ç¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤ÆÇ®Ãæ¾É¤òËÉ¤®¡¢¤Þ¤¿¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤¬¹â¤¤¥¨¥¢¥³¥ó¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÅÅµ¤Âå¤â°Â¤¯¤Ê¤ë¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤Î¹â¤¤²ÈÅÅ¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿ÅÔÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÅìµþ¥¼¥í¥¨¥ß¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¹ØÆþÈñÍÑ¤òÊä½õ¤¹¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¿·µ¬¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¡¢1Ëü±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉÕÍ¿¤·¤ÆÃÍ°ú¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¢¥³¥ó¹ØÆþÈñÍÑ¤Î»Ù±ç¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£·î18Æü¤ËÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¢¸øÌÀÅÞ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÅÔµÄ²ñ4²ñÇÉ¤¬¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¹âÎð¼Ô¤ä¾ã³²¼Ô¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ø¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¹ØÆþÈñ¤Î»Ù±ç³È½¼¤ò¾®ÃÓÃÎ»ö¤ËÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
