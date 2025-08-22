ネプチューン・堀内健、娘には出演番組を隠している「あんまり見てほしくもないから」

お笑いトリオ・ネプチューンの堀内健（55歳）が、8月21日に放送されたトーク番組「トークィーンズ」（フジテレビ系）に出演。娘に自分の出演している番組を「隠しているようにしてるし、あんまり見てほしくもないから」と語った。



ネプチューン・堀内健が番組のゲストとして登場し、17歳年下の妻と、高校生、小学生の2人の娘の父としての素顔について質問が出る。



娘は堀内の出演している番組をあまり見ておらず、堀内も「隠しているようにしてるし、あんまり見てほしくもないから……たまに見て、横目で（娘を）見ると、本当にしらけた顔で観ているの見たくない。ショックだから」と話す。



堀内は娘との距離感に悩みつつも、自分が高校生の時は親と距離があったこともあり、関係性については納得していると話す。



若槻千夏は「こんなに娘の立場に行ける思考があるっていうのは素晴らしくないですか？ 当時は自分も嫌だった、とか毎回振り返られている。ちょうどよい距離だと思うんです。嫌われてもいないし、好かれてもいない。よいパパな感じが伝わる」と語った。