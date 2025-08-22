夏休み、猛暑も重なり、おうち時間を楽しむ子どもたちも少なくありません。そんななか、Xでは息子さんと愛犬のほっこり光景が多くの人の心を温めています。



【写真】これぞ夏休み！（笑）一緒にごろ寝する息子さんとちくわくん

投稿したのは、ちくわ（白ポメラニアン）さん（@chikuwa78107742）。写真には、息子さんがベッドの上でうつ伏せに寝そべり、右手でスマホの動画を見ながら、左手をベッド下におろす姿が写っています。その手は、へそ天で四つ足を広げてくつろぐ愛犬「ちくわ」くん（4歳・男の子）のおなかに触れていました。気心の知れた“きょうだい”のまったりタイムには、思わずクスッと笑えるおもしろさと、ほっこりする温かさが漂っています。



この写真に「子どもも犬も夏休みモードでうらやますい」とのコメントが添えられて投稿されると、3.8万件超の“いいね”を獲得。多くの人に笑顔を届けています。



このあと、ちくわくんと息子さんはどのように過ごしていたのでしょうか？詳しくお話を伺いました。



ふたりの夏休み、思わず笑顔になる瞬間

ーー撮影時の状況について教えてください。



「私が仕事に行く支度をしていたら息子が来て、私の部屋のベッドに横たわりました。その後ちくわが来てベッドの下に横たわり手足をパッカンしたので、息子がお腹をホニョホニョ触りはじめました」



ーーこの光景を見たときの感想は？



「『のん気かっ！』と思いました（笑）」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「私が出勤するまでずっとこのままでした。たぶん、ふたりで二度寝したんじゃないでしょうか」



ーーちくわくんと息子さんはどのような関係ですか。



「息子のたっての希望でちくわを迎えました。息子は中学1年生になりましたが、ちくわは息子のことを自分と対等か、弟のように思っているようです。息子に対しては、ちょっぴりお兄ちゃんのように振る舞い、何か求められても耳を貸さないことのほうが多いですね」



リプライ欄は、愛犬と息子さんのゆるやかな時間に共感する声であふれています。



「幸せすぎる」

「俺もこれになりたい」

「夏感を演出してますね」

「ひっくり返ってますな〜」

「ニコニコ！ 一生、夏休みがいい」

「わかる〜！自由すぎる夏休みの空気、こっちまでゆるんじゃうよね」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）