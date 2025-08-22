女優の仁科亜季子（72）が22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。がんとの闘いについて語った。

司会の黒柳徹子は仁科について「4度のがんを乗り越えて激動の人生を送ってらっしゃるのは皆さんご存知だと思いますけども。今、おばあちゃまとしては楽しい日々を過ごしていらっしゃるそうでございます」と紹介した。

最初にがんが判明したのは38歳の時。1人で告知を受けたと言い、「まさか私は38でしたし。そんながんという。私の父も母もそういうがん系ではなかったので、そんな病気になると思わなかったですね」と仁科。

最初は「その部分だけちょっと切っちゃえばいいのかなって感じぐらい」と思ったが、6カ月ほどの入院になるかもしれないと言われ「初めて事の重大さに気がついて。自分の病気の事より、子供達当時8歳と6歳でしたから、いや、学校どうするの？って」と心配になったという。

その後「離婚してしばらくして、粘膜下腫瘍っていう胃にあった腫瘍が悪性化していって、胃の3分の1とひ臓を取ったんです。それは46の時です」と胃がんになったと回顧。

「でこの時手術後に、食事が入らなくなって、（体重が）37キロ切っちゃったんですね。でもう血糖値がガッと下がって低血糖になると、震えがきて汗だくになって、もうフラフラになるんですけど」とも語り、「なので今でもブドウ糖のタブレットとか、チョコレートとか持っています」と低血糖にならないよう気をつけていると話した。

さらに黒柳が「55歳で盲腸と小腸にがん」と明かすと、仁科は「そうです。小腸のところの盲腸のあたりに何か違和感があるって言うんで、小腸の内視鏡みたい、胃カメラみたいなのをするんですけど何時間もかかるんですね。それでやっと分かったんですけども。その前に腸閉塞なんかを何回か繰り返してたので、これだろうっていうことで。で、そこを手術していただいて。盲腸のところと小腸のところを」と証言した。

その後62歳で「大腸を」と続け、「それも3型っていうらしいんですけども、粘膜から出ているところはちょっとだったんですけど、下にこう富士山のように広がっている、あんまりたちのいいがんじゃなかったので。結局また開腹手術になって」と明言。

4度のがんは「もう全部開腹です」と話し、「もう子供達もあの慣れてしまってて。まあそれが余り心配しているふうには見えないんですけども。え、また？もうファスナーにしといたら？って冗談言うぐらい」と苦笑した。

黒柳が大病を何度も乗り越えられた理由を尋ねると、仁科は「その度ごとにとても素晴らしい、医療機関というか、ドクターというか、医療に携わっている方々がとてもあのケアをしてくださったし。あとタイミングとか、できた場所とか、いろいろなものが凄く幸せだったと思います」と返答。

常に前向きだと言われると「そうですね。もう。なっちゃったものはしょうがないかなって」としたものの「さすがに62になって、10年ほど前の大腸がんの時は、集中治療室で自分のこうピピピピってモニターの音を聴きながら、薄暗いところで術後回復室だったんですけど。その時はさすがに天井を見ながら神様に、もういい加減にしてくださいません？って思いましたけどね」と打ち明けた。

黒柳が「ひ臓も取ったの？」と改めて確認すると、仁科は「はい。胃と一緒に取りましたけど。だからない臓器がいっぱいなんです。がさがさなんです」と明るく話した。