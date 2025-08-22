º£±Ê¾ºÂÀ¤òµß¤Ã¤¿¡ª ¥«¥Ö¥¹PCA¤Î¡ÈÄ¶Â®¼éÈ÷¡É¤Ë¡Ö¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¡× º£±Ê¤âÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¡È·ã¾Þ¡É
¡ÚMLB¡Û¥«¥Ö¥¹ 1¡¼4 ¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¡Ê8·î21Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¿¥·¥«¥´¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛPCA¤¬¡ÈÄ¶Â®¼éÈ÷¡É¢ªº£±Ê¡¢¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤Ç¡È·ã¾Þ¡É
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤¬¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥ºÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½øÈ×¤Ë¼ºÅÀ¤òµö¤·¤Æ¶ì¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢4²ó¤Ë¤ÏÎôÀª¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹Ì£Êý¤Î²ÚÎï¤Ê¼éÈ÷¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç5ÈÖ¥Ü¡¼¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢¥«¥¦¥ó¥È1¡½2¤«¤éÅê¤¸¤¿4µåÌÜ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ØÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÂÇµå¤ÏÁ°¤ËÍî¤Á¤½¤¦¤ÊÀõ¤á¤Î¥Õ¥é¥¤¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤È¥»¥«¥ó¥É¤â·üÌ¿¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¥³¡¼¥¹¡£¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÈ´¤±¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡¢½ÓÂ¤Î¥Ô¡¼¥È¡¦¥¯¥ë¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡ÊPCA¡Ë¤¬°ìÄ¾Àþ¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¥°¥é¥Ö¤Ë¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤Ëº£±Ê¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÎ¾¼ê¤ò¹â¡¹¤È¾å¤²¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ä¤ÄÁ´¿È¤Ç¾Î»¿¡£¥·¥«¥´¤ÎËÜµòÃÏ¥ê¥°¥ì¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¸ø¼°X¤â¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤òÆ°²èÉÕ¤¤ÇÅê¹Æ¡£¡Öfleet feet pete.¡Ê¶î¤±È´¤±¤ëÂ®Â¤Î¥Ô¡¼¥È¡Ë¡×¤È¾Î¤¨¡¢¤½¤Î½ÓÂ¤Ö¤ê¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¡×¡Ö¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¥ä¥Ð¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÇ®¶¸¡£¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¼éÈ÷¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¡¢º£±Ê¤â6ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃúÇ«¤Ë¥³¡¼¥¹¤òÆÍ¤¤Ê¤¬¤éÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿Åêµå¤È¡¢Ãç´Ö¤Î¡È¿À¶È¼éÈ÷¡É¤ËÎ¾¼ê¤ò·Ç¤²¤Æ¾Î»¿¤·¤¿»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë