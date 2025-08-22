¡Ö´íµ¡´¶¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤Áí³ç¤ò¡× Î©·û¡¢Î¾±¡º©³«ºÅ¤â»²±¡ÁªÁí³ç¤Ø¸þ¤±¤Æ¸·¤·¤¤»ØÅ¦Áê¼¡¤°
»²±¡Áª¤ÇµÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢Áªµó¤ÎÁí³ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤è¤ê¸·¤·¤¤Áí³ç¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡×¤Ê¤É¤Î»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ ÂåÉ½
¡ÖÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡ÊÁí³ç¤Î¡ËÊ¸°Æ¤òºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¤ÏÊ¸°Æ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀÁí³ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
¤¤ç¤¦¹Ô¤ï¤ì¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ë¤Ï¡¢½°»²¤¢¤ï¤»¤Æ89¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¡¢µÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¹¹ÔÉô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Äã²¼¤¹¤ëÁªµó·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë»²±¡Áª¤ÎÁí³ç°Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÐÀÊ¤·¤¿µÄ°÷¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÅÞ¤Î¾ðÀª¤¬¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¤´íµ¡´¶¤òÉ½¤¹¤Ù¤¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
½ªÎ»¸å¡¢Âç¶úÂåÉ½Âå¹Ô¤Ï¡Ö»ö¼Â¾å¤ÎÇÔËÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Áí³ç°Æ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íè½µ26Æü¤Ë¤â¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£