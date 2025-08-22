フォーエイト48あみか、ミニスカ制服×ルーズソックスで美脚際立つ「似合いすぎ」「メガネ新鮮」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】男女7人組YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが21日、自身のInstagramを更新。制服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気YouTuber、美脚スラリのミニスカ制服姿
あみかは「制服白コーデ」とつづり、白いカーディガンにミニスカートを合わせた制服姿を公開。ルーズソックスを履き、メガネをかけた姿でスラリとした美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「似合いすぎ！」「メガネ新鮮で可愛い」「スタイル抜群」「制服まだまだいける」「美脚すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆あみか、ミニスカ制服姿を披露
