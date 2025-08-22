和田雅成＆高橋大翔W主演、ヤクザBL「あなたを殺す旅」実写ドラマ化 スポット動画・主題歌など解禁
【モデルプレス＝2025/08/22】浅井西氏によるヤクザBLの人気コミック「あなたを殺す旅」を、俳優の和田雅成と高橋大翔（※「高」は正式には「はしごだか」）のW主演で実写化。9月26日20時より、FODにて独占配信（毎週金曜20時に最新話配信）される。
【写真】人気ヤクザBL、実写ドラマのキービジュアル
BLジャンルの中でも根強い人気を誇る「ヤクザ×BL」。これまで国内ではドラマ化されてこなかったこのテーマが、FODにて実写化される。ヤクザ社会で義理人情に熱く生きる男たちをボーイズラブの世界に置き換えた本作では、和田、高橋がW主演を務める。
多くの組員から愛されるヤクザの若頭・片岡錦司役を演じるのは、舞台「刀剣乱舞」シリーズ「呪術廻戦」をはじめ、ドラマ「神様のサイコロ」で単独初主演を務め、主題歌でアーティストデビューをするなど活躍の幅を広げる和田。とある騒動をきっかけにほとぼりが冷めるまで片岡と行方をくらます旅へ出る組員の小田島漣役を、「MEN’S NON-NO」専属モデルを務め、映画「赤羽骨子のボディガード」「わたしの幸せな結婚」や、ドラマ「離婚後夜」、「真夏のシンデレラ」、「アオハライド」などに出演した高橋が演じる。
さらに、桐井組専務で三代目組長の実の息子・桐井圭人役に遊屋慎太郎、桐井組構成員・朝日海帆役に堀海登、桐井組本部長・熊倉源一郎役に寺中敬輔、桐井組三代目組長で圭人の父親・桐井清三役に工藤俊作、その妻で圭人の母親・桐井京華役に小沢真珠が脇を固める。
片岡を殺すという命令を組長の息子の桐井から受けて旅に出た2人。今まで片岡という人物にどこか惹かれながらも、相容れない感情を持っていた小田島が、旅を通して片岡の人としての懐の深さと温かさを感じ始める。一方、片岡も小田島の意外な一面に興味を持ち、2人の距離は近づいていき…自身の過去や使命と、片岡への気持ちで揺れる小田島が出した答えとは。
なお、本作の主題歌は、若手シンガーソングライター山本大斗の作詞・作曲による書き下ろし「徒然 - Tsurezure」に決定した。（modelpress編集部）
“ヤクザ×BL”自分にとってどちらも挑戦的で初めて触れる世界、そして演じさせて頂いた片岡という人物は、自分には無いモノをたくさん兼ね備えていて、それを探す旅でもありました。BLとしての濃密なドラマと、極道の世界特有の緊張感。この作品の持つ魅力を存分にお伝え出来ればと思います。
小田島漣役を演じました、高橋大翔です。小田島はヤクザの組員で、悲惨な生い立ちがあり、無表情で多くは語りません。今までの自分の人生と経験では補えないものばかりで、和田さんと監督とも撮影前から何度も作品について話し合い、丁寧に時間をかけて役作りしてきました。演じてきてここまで苦しくて、寄り添えた役はありません。僕たちの旅路を、是非見届けていただきたいです。
「あなたを殺す旅」にドラマという新しいかたちを与えていただき、更にたくさんの方々に知っていただけることがほんとうにうれしいです。和田雅成さん演じる片岡の圧倒的な輝きと、高橋大翔さん演じる小田島の壊れそうな透明感。2人が辿ったあの夏の旅をぜひ体感してください。
「あなたを殺す旅」の主題歌を務めさせていただき光栄です。作品のもつ軽快さと物悲しさが入り混じった空気感、そして複雑な過去や心境を抱えながらも純粋で真っ直ぐな感情をどこかに隠し持つ小田島のこと、それらを読み解かんとするように曲を書き進めていきました。ドラマと共に、観てくださった方々にとって大切な曲になってもらえれば嬉しいです。
ヤクザBL史上、最高の愛。情に厚い若頭×密命を背負う組員、極道2人がおりなす旅の終着点とは…？
情に厚く侠気もあり、多くの組員から愛される若頭の片岡（和田雅成）。しかし、とある騒動をきっかけに、組長の実子・桐井（遊屋慎太郎）の命令で、ほとぼりが冷めるまで行方をくらます旅に出ることに。そんな片岡の世話役を任されたのは、かつて組長の付き人をしていた組員・小田島（高橋大翔）だった。
運転手兼付き人、時には性欲処理までする便利な世話係として淡々と役目をこなしていく小田島。だが、その胸中には“裏の使命”があった。小田島は、桐井から跡目争いに邪魔な片岡を「殺せ」と厳命されていたのだ。
7年前の抗争で起きたある事件を境に、片岡に対して強い憎しみを抱く小田島は、使命と復讐心を胸に、片岡と旅に出る。2人きりの旅の道中、義理人情に厚く出会った誰もが好きになる片岡の人間的な魅力に惹かれていく小田島。一方片岡も、普段は寡黙で淡々としている小田島が見せる意外な一面に興味をもち、だんだんと2人の距離は近づいてゆく。過去、使命、そして愛情。不器用に揺れる感情に苦しむ小田島が出した答えとは。
旅の果てに、待ち受けるのは―死か、それとも愛か。憎しみと愛情が交錯する、危うく切ない任侠ラブストーリー。
◆和田雅成コメント
◆高橋大翔コメント
◆原作者：浅井西氏コメント
◆山本大斗コメント
◆ストーリー
