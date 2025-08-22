【Peony】新作「ミューズオブエクラ」シャドウ全10色が8月29日発売

クラシックホテルを思わせる上品な世界観と、宝石のように輝くパッケージ。人気コスメブランドPeonyから、待望の新作「ミューズオブエクラアイシャドウ」が2025年8月29日（金）に発売されます。全10色のきらめきカラーは、まぶたにしっとり溶け込む上質な仕上がり。さらに数量限定で猫ちゃんシュシュが付いた特別BOXも登場♡毎日のメイクに、物語のようなときめきを添えてくれます。

宝石のように光る10色のきらめき



Afternoon Tone #01 ~ #05

Moonlight Tone #06 ~ #10

「ミューズオブエクラアイシャドウ」は、Afternoon Tone（#01～#05）とMoonlight Tone（#06～#10）の2ラインで展開。

ジュエリーのような透明感を放つ微粒子グリッターが、濡れたようなうるうるの輝きを演出してくれます。涙袋やデコルテにのせれば、光を集めて華やかな存在感に。

販売価格は\2,900（税込\3,190）で、オンラインストアにて発売されます。

【デジャヴュ限定色】塗るつけまつげ「グレージュブラウン」で叶える洗練アイ♡

初回限定BOXと人気ブラシが再登場



限定デザインのベーカリーBOX

数量限定の「Her Eyes, Hotel Story BOX」には、新作グリッター5色セットとオリジナルの猫ちゃんシュシュが付属。洋書をモチーフにしたBOXはインテリアとしても楽しめるデザインです。

また、ハイライト発売時に即完売した「ふんわりほっぺブラシ」も再登場♪毎日のメイクを格上げする特別なアイテムを手に入れるチャンスです。

物語をまとうように輝く目元へ



Peonyの「ミューズオブエクラアイシャドウ」は、ただのアイシャドウではなく、自分らしさを彩る“宝石”のような存在。

しっとり溶け込む質感と繊細な輝きは、日常から特別な日まで幅広いシーンで活躍します。限定BOXや人気ブラシとともに手にすれば、メイクの時間がより豊かな物語に変わるはず♡

新しい季節を、このきらめきと一緒に迎えてみませんか。