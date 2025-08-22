檀崎竜孔が賭博詐欺の罪で「有罪判決を受けた」と豪州メディア報道。弁護人は「非常に愚かな決断をしてしまった」とコメント
豪州で活躍していた25歳の日本人アタッカー、檀崎竜孔に処罰がくだされたようだ。オーストラリアメディア『７news』などが報じている。
同メディアは「元Aリーグ選手のリク・ダンザキとユウタ・ヒラヤマが、賭博詐欺の罪で有罪判決を受けた」と見出しを打ち、以下のように伝えた。
「Aリーグ元選手のリク・ダンザキと、アマチュア選手のユウタ・ヒラヤマが、イエローカードを巡る賭博詐欺で有罪判決を受け、それぞれ5,000ドルの罰金を科されたことが判明した。両者は１か月間にわたり、ダンザキが意図的にイエローカードを受けることで、ヒラヤマがその結果に賭けて不正な利益を得ていた。
『asset-１』によると、この事件はオーストラリアのメルボルン治安判事裁判所で審理され、ニック・グッドイナフ判事は『この違反行為は競技スポーツの根幹を揺るがすものだ』と指摘。『サポーター、チームメイト、コーチングスタッフは、全員が同じ目標に向かっていると信じる権利がある』とし、『あなた方が行なったことは、その理想と信頼への裏切りだ』と語った。
記事では、事案の詳細にも触れられた。
「両者は、賭博の結果を不正に操作した７件の賭博腐敗罪および１件の賭博詐欺未遂罪で有罪を認めた。ダンザキは2023年４月27日、５月５日、５月９日の試合で、相手選手に対する無謀なタックルによって意図的に警告を受け、ヒラヤマが“選手が警告を受ける”市場に賭けて成功。ベット365やタブコープといった業者を通じて賭けを行ない、３試合でダンザキは約16,000ドルの利益を得ていた。２人は賞金の70％をダンザキが受け取る形で分配していたという」
判事は「役割は異なるが、違反行為の全体に対して同等に責任がある」と述べ、「この種の犯罪はスポーツの誠実性と合法的な賭博市場を損なう」と厳しく非難したという。
また、２人の関係性と事案の背景にも言及する。
「両者は日本からサッカー選手としてのキャリアを求めてオーストラリアに移住し、クイーンズランド州のチームで知り合った。ダンザキはAリーグのブリスベン・ロアー、ヒラヤマは州リーグのブリスベン・シティでプレー。その後、ダンザキは2023年半ばにウェスタン・ユナイテッドへ移籍し、ヒラヤマはメルボルンのベイサイド・アルゴナウツに所属していた。
ダンザキの弁護人は『ウェスタン・ユナイテッドは当時、重大な財政難にあり、選手への給与支払いが遅れていた』と説明。『このような状況下で、ダンザキは非常に愚かな決断をしてしまった』と述べた。一方のヒラヤマ側は、早期の自白や前科がないこと、警察への協力的な姿勢を考慮するよう求めていた」
さらに、同メディアは「今回の判決から、スポーツ界における不正防止と誠実性の維持が今後一層、重要になることが示唆される」と見解を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
