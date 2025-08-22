左肩を痛め、負傷者リスト（IL）入りしているドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（26）が21日、傘下3Aオクラホマシティ・コメッツの一員として敵地タコマ戦で「2番・左翼」で実戦復帰。3打数2安打だった。

キムは「左肩滑液包炎」のため、7月29日にIL入り。実戦はIL入り後初めてで、同日のレッズ戦以来となった。

初回無死一塁の第1打席で相手先発左腕のスライダーを捉え、右前打。2回の第2打席は右直、4回の第3打席は遊撃への内野安打。第4打席で代打を送られ、途中交代した。

本職は内野ながら、この日は左翼でメジャーも通じ初の先発出場。ドジャースは左翼手・コンフォートが不振なだけに、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のドジャース担当ファビアン・アルダヤ記者は自身のX（旧ツイッター）で「これは興味深い」と記した。

米メディアによると、順調にいけば8月末にもメジャー復帰できる可能性があるという。

また、左肘を痛め、同じくIL入りしているキケことエンリケ・ヘルナンデスはこの日、「3番・中堅」でスタメン出場し、初めて守備にもつき、3打数2安打2打点だった。