¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¤ÎË½ÏªËÜ½ÐÈÇÊóÆ»¤ò´Ø·¸¼Ô¤¬ÈÝÄê¡¡¸½ºß¥Ö¥é¥Ô¤È·¸ÁèÃæ
¡¡ÊÆ½÷Í¥¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¸¥ç¥ê¡¼¡Ê£µ£°¡Ë¤¬¼¹É®¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¡Ê£¶£±¡Ë¤È¤ÎÅ¥¾ÂÎ¥º§·à¤ÎË½ÏªËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¡×¤À¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£ÊÆ»ï¡Ö¥Ô¡¼¥×¥ë¡×¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤ÏÆ±»ï¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÉô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿Ë½ÏªËÜ½ÐÈÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈà½÷¤¬¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥¸¥ç¥ê¡¼¤Ï¼«¿È¤Î»äÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¤¤«¤Ê¤ëËÜ¤Î½ÐÈÇ¤âµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥ê¡¼¤È¥Ô¥Ã¥È¤Ï£²£°£²£´Ç¯£±£²·î¡¢Ìó£¸Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤¿ºÛÈ½¤ÎËö¡¢Î¥º§¤¬À®Î©¤·¤¿¤¬¡¢£²¿Í¤¬¶¦Æ±½êÍ¤·¤¿Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡Ö¥·¥ã¥È¡¼¡¦¥ß¥é¥ô¥¡¥ë¡×¤ò¤á¤°¤ëÁè¤¤¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤Ï¥Ô¥Ã¥È¤¬£²£°£²£²Ç¯£²·î¡¢¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬¡ÖÆ±°Õ¤Ê¤·¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÊ¬¤òÇäµÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹ç°Õ¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¡×¤È¤·¤ÆÄóÁÊ¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥¸¥ç¥ê¡¼¤ÏÆ±Ç¯£¹·î¤ËÈ¿ÁÊ¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ê¡¼¤¬¥Ô¥Ã¥È¤È¤ÎÎ¥º§·à¤ä¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼ºÛÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿¿¼Â¤ä¡¢¥Ô¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË½Ïª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î²ó¸ÜÏ¿¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±»ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥ç¥ê¡¼¤ÏÂ¿Ë»¤Ç¡¢Íè·î¤Ë¤ÏºÇ¿·ºî¡Ö¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¡×¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö£Í£ò¡¥¡õ£Í£ò£ó¡¥¥¹¥ß¥¹¡×¤Î¥À¥°¡¦¥ê¡¼¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ñ¥¤±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ô¥Ã¥È¤ÏºÇ¿·ºî¡Ö£Æ£±¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡×¤¬¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¹â¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥Á¥ã¡¼´ÆÆÄ¤È¡Ö¥ï¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤ò»£±ÆÃæ¤Ç¡¢ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ìò¤É¤³¤í¤òºÆ±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£