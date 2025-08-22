人気漫画「ドラゴンボール」の単行本の偽物を販売したとして、茨城県に住む中国籍の男が逮捕されました。警察は男が仲間と共謀し、希少価値の高い初版の偽物を組織的に販売していたとみて、捜査を進める方針です。

【写真】偽物の単行本 印刷ミスか

商標法違反の疑いで8月6日に逮捕されたのは、中国国籍で茨城県水戸市に住む理学療法士の男(33)です。

警察によりますと男は3月から4月までの間、インターネット上のフリマサイトでドラゴンボールの単行本1巻の初版の偽物2冊を計1万3千円で販売し、出版元の集英社の商標権を侵害した疑いが持たれています。

静岡市内の購入者が4月上旬に警察に相談しました。男は取引時の伝票などから、発送役を担っていたとみられています。警察は男の認否を明らかにしていません。

ドラゴンボールの単行本の初版は40年前に発行され、1冊当たり数万円で取引される事例もあるということです。今回の偽物は本物と大きさはほぼ同じですが、色あせのない新しい紙で作られていた上、登場人物のコメントの吹き出し部分が一部消える印刷ミスなどがありました。

警察は逮捕した男のほかにも偽物の製造担当やネットでの受注担当など複数人が関与しているとみて、組織の実態を調べています。