遠藤航も右SB代役候補の一人…同ポジションで2人の負傷者抱えるリバプール、スロット監督「ワタはプレー経験がある」
オランダ代表DFジェレミー・フリンポンが代表ウィーク明けまで欠場することを伝えたリバプールのアルネ・スロット監督は、MF遠藤航やMFドミニク・ショボスライも右サイドバックのオプションとして考えているようだ。英『スカイスポーツ』が伝えた。
今夏、R・マドリーに移籍したDFトレント・アレクサンダー・アーノルドの後釜として、レバークーゼンから加入したフリンポン。プレミアリーグ開幕戦ボーンマス戦で右サイドバックとして先発出場を果たしたが、負傷の影響もあって後半15分に遠藤と交代。その後、右サイドバックは遠藤、そして27分に投入されたDFジョー・ゴメスが務めている。
スロット監督はフリンポンがハムストリングを負傷したことを明かし、「インターナショナルブレイク後には復帰できる」とその間は離脱すると続けた。さらに、本職のDFコナー・ブラッドリーも負傷明けで全体練習に復帰したばかり。そのため、右サイドバックを誰が務めるか注目されている。
「ジョーは間違いなくオプションの一つ」と語ったスロット監督だが、J・ゴメスもブラッドリー同様に長期離脱から復帰したばかり。指揮官も負傷明けでの「(開幕戦での)20分間の出場は負担が大きかった」と認めており、遠藤やショボスライの名前を代役候補として挙げている。
「今のところ、怪我人は2人だけだけど、残念ながら同じポジションの選手だ。ただ、他の選手もそのポジションでプレーでき、ワタ(遠藤)はそのポジションでプレー経験があるし、ショボスライもすでにプレーしている。他にも検討できる選択肢はあるよ」
リバプールはフリンポンの離脱中、プレミア第2節でニューカッスル、第3節でアーセナルと対戦する。
