【THE KING OF FIGHTERS ドットバトル】 9月4日 リリース

ネットマーブルは、Android/iOS用放置系RPG「THE KING OF FIGHTERS ドットバトル（ザ・キング・オブ・ファイターズ ドットバトル）」のサービスを9月4日に開始する。

「KOF ドットバトル」は、「THE KING OF FIGHTERS ‘98」をベースに開発されたネオジオポケット版「キング・オブ・ファイターズ R-2」のドットグラフィックを活用し、歴代の「KOF」シリーズのキャラクターたちを具現化した放置系RPG。レトロ感性を体感でき、デッキを組み合わせて構成する5対5のチーム戦によって、従来の「KOF」シリーズとは差別化された戦略的な戦闘システムが提供される予定だという。誰もが楽しめる簡単な操作で、爽快なアクションを体感できるのも特徴。

今年5月からカナダ、インドネシア、フィリピンでアーリーアクセスが実施され、原作の世界観を忠実に再現した魅力的なレトロピクセルビジュアルや、長年の「KOF」シリーズユーザーから初心者まで楽しめる手軽なゲームプレイが評価されている。

事前登録を受付中

現在、公式サイト、Google Play、Apple App Storeにて事前登録を受付中。また、サービス開始時に、ゲームをプレイするだけで召喚3,000回チャンスやユニークファイター「バイス」を受け取ることができる。

さらに、初回「レジェンド」ランクファイター1人確定召喚が全プレーヤーにプレゼントされることが決定。サービス開始直後から「レジェンド」ランクファイターを使用してゲームプレイをスタートできる。

