「SUBU×BEAMS」2025年秋冬コラボは“レオパード”。1つは持っておきたい冬サンダルが続々お目見え！
BEAMS（ビームス）のレーベル「bPr BEAMS（bPrビームス）」から、毎シーズン人気の「SUBU（スブ）」別注サンダルが今季も登場。
BEAMS公式オンラインショップにて、コラボモデル3型の予約受付がスタートしています。
2025年秋冬シーズン限定の、BEAMSでしか手に入らない特別仕様のSUBUは見逃し厳禁ですよ。
「SUBU×bPr BEAMS」のコラボサンダルに熱視線
唯一無二のデザインと機能を兼ね備える、SUBU。
コンビニなど、ちょっとしたお出かけ時に素足で履ける、今までにない秋冬サンダルは、ダウンのような温かさと、すぐに履ける気軽さが魅力です。
bPr BEAMSとのコラボサンダルは、0（22〜23.5cm）／1（24〜25.5cm）／2（26〜27.5cm）／3（28〜29.5cm）の4サイズでお目見え。
いずれのモデルも、内側が起毛加工されており、足を入れた瞬間に包み込まれるような暖かさを感じられるといいます。
長時間のお出かけでも、快適な履き心地をキープしてくれる、4層構造のインソールも優秀です。
トレンド感のある「フェイクヌバック」
「【別注】SUBU / フェイクヌバック サンダル」（税込7920円）は、フェイクヌバックを用いたアッパーは、トレンドを押さえていておしゃれ。
カラーは、定番の『BLACK』と『WHEAT』に加えて、『LEOPARD』の3つがそろいます。
リアルな仕上がりのLEOPARDは、コーデの主役として活躍する予感です。
ちょっぴりモードな「ジップアップ」
「【別注】SUBU / ジップアップ サンダル」（税込8580円）は、アッパー中央にあるジップが、アイコニックでかわいい。
上質な光沢感を放つナイロン素材は、カジュアルテイストにモードな要素をプラスしていますよ。
カラーは、『GREY』と『BLACK』の2色展開。
絶妙なスポーティー感の「ドローコード」
「【別注】SUBU / ドローコード サンダル」（税込8360円）は、ドローコードをモチーフにした、ちょっぴりスポーティーなデザインです。
メタリックパーツがアクセントになっていて、ラフすぎないのも推しポイント◎
カラーは、『GREY』と『BLACK』の2色からチョイスできます。
2025年秋冬、BEAMSでしか手に入らないから見逃さないで〜！
SUBU×bPr BEAMSのコラボモデルは、bPr BEAMS取扱店舗とBEAMS公式オンラインショップにて、フェイクヌバックのみ9月上旬、そのほかの2型は10月上旬の発売。
今年しか手に入らないスペシャル仕様のサンダルなので、売り切れる前にゲットするのがおすすめですよ。
BEAMS公式オンラインストア
https://www.beams.co.jp/
参照元：株式会社イデアポート プレスリリース
