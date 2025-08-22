芸能人女性NO.1ゴルファー？ 元HKT48山本茉央、常夏の島で豪快スイング ベストスコア78は伊達じゃない
元HKT48の山本茉央（28）が、24日放送のテレビ大阪・テレビ東京系番組『武井壮のゴルフバッグ担いでください』（前10：00）に出演する。
【写真多数】芸能人女性NO.1ゴルファー？ 元HKT48・山本茉央のスイング
武井壮が毎回、トッププロキャディーなどの講師を迎え、豪華ゲストゴルファーとともにラウンドしながらプロの一流コースマネジメント術を学ぶゴルフ番組。今回、番組初のサイパンロケとなる。
舞台は、グレッグ・ノーマンが監修した「LaoLao Bay Golf & Resort」。日本ではなかなか味わえない海越えホールもあり、本格的かつ解放感あふれるコース。
常夏の島サイパンSPの初回は、山本がゲストで登場し、「めっちゃ最高！めっちゃサイパン！」と気持ちよくゴルフを楽しむ。ひそかに芸能人女性NO.1ゴルファーと噂される存在。ベストスコア78（レギュラーティー）は伊達ではなく、武井にひけをとらないスコアメイクを披露する。
山本は、ゴルフを始めたきっかけやアイドル時代のエピソードも語る。HKTファンだった武井は、推していた宮脇咲良の活躍を「血が出るくらい喜んでいる」という。また番組終盤では、山本の「220ヤードは飛ぶようになった」という最新ドライバーなどクラブセッティングも紹介する。
■5週連続 常夏の島 サイパンSP 放送予定
ゲスト 山本茉央(元・HKT48メンバー)
1週目（8月24日放送）
2週目（8月31日放送）
ゲスト 佐伯三貴プロ（番組としては初めてのプロ選手出演）
3週目（9月7日放送）
特別ルール 佐伯三貴プロ VS 武井・山本・清水キャディー・森本キャディーチーム
4週目（9月14日放送）
5週目（9月21日放送）
