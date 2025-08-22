

藤塚町マルシェ／旬のフルーツと食べる自家製イノシシボイルハムのグリーンサラダ

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。暑い日が続くとついつい冷たいものを食べがちですが、野菜も大切ですよね？ 香川から、旬の野菜とフルーツがコラボしたメニューを紹介します。

高松田町商店街からすぐのところにある「藤塚町マルシェ」です。

店構えは家具店なんですが、中にはおしゃれな空間が広がっています。かつて家具店だった建物をリノベーションしたカフェバーです。

こちらの店で楽しめるのは、旬の県産野菜やフルーツをふんだんに使ったメニューです。

旬のフルーツと食べる自家製イノシシボイルハムのグリーンサラダ（800円）です。この時季はモモをたっぷり使っています。

（藤塚町マルシェ／中木大輔さん）

「今の時季はモモとか、あとはブドウが出てきたのでシャインマスカットを使ったりします。野菜は今の時季でしたら香川県産のキュウリであったりとか、フリルレタスであったりとか、あとはバジルとかそういったものを入れています」

主役のモモ、そして夏野菜に合わせるのは、イノシシ肉のボイルハム。主に東かがわ市で獲れたものを使うそうです。しっとりやわらかく、野菜の食感をより引き立ててくれます。

藤塚町マルシェのもう一つの推し。それは、バーテンダーの経歴を持つ、店主の中木さんが手掛ける季節のフルーツや野菜を使ったカクテルです。

夏におすすめのカクテルは……

（藤塚町マルシェ／中木大輔さん）

「キュウリのカクテルを作らせていただきました」

夏野菜の代表、キュウリを使い、ジンを使ったサワー（800円）に仕上がりました。

（藤塚町マルシェ／中木大輔さん）

「キュウリとグレープフルーツを合わせて、甘みと酸味を加えて、味を調えて作るので、さっぱりしたメロンみたいな味になります」

すっきり爽やかな、まさに夏の味になっています。皆さんも味わってみては？

（2025年8月22日放送「News Park KSB」より）