元巨人のエース・江川卓氏が２１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「江川卓のたかされ」を更新。達川光男氏と甲子園の土をテーマにトークを繰り広げた。

高校野球の代名詞ともなっている「甲子園の土」。敗れた後、選手たちが記念のためにベンチ前の砂を集めるのが風物詩だ。

作新学院のエースだった江川氏は１９７３年に春夏連続で出場。現在も自宅にはビンに入れた甲子園の砂が保管されているという。ただ試合後ではなく甲子園練習中に集めていたことを激白。「試合後にやると写真をとられるから、練習の時に持って帰った」と明かした。

これに達川氏は「ひねくれとるなぁ」とつぶやいたが、江川氏は「優勝しようという感覚じゃなかったから。甲子園出れたらいいなと思ってやってたから。あなたたちは優勝するのは作新だろうなと思っていたかもしれないけど、俺たちはそういう気持ちがないから。春と夏出れたらいい」と明かす。

ただ同年の夏の甲子園で広島商の正捕手として全国制覇を果たした達川氏も衝撃的エピソードを披露。甲子園の土は「もって帰ったら怒られた」といい、「だからプロになって持って帰った。１年目に分からないように」と告白。さらに土だけではなく「スパイクのケンに芝生がついて、それを持って帰って。自宅の庭に植えて、手入れして。すごい増えるんよ」と造成したことを明かした。

その後、「引退してゴルフの打ちっ放しをしてぐちゃぐちゃにしたけど」というオチもつけたが、江川氏が小瓶に甲子園の土を入れていることに「かわいそうに。息苦しかろうに。土は死ぬんだよ。そういうロマンチックなこと知らないんだね」と攻撃。江川氏も「達川って本当に信用できないよね。どこまで本当のことしゃべってるか分かりづらいんだもん」と反撃していた。

他にも高校時代の逸話など１９５５年生まれ世代の２人のトークは白熱。爆笑を誘っていた。