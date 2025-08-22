東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

消費者物価指数（7月）08:30

結果 3.1%

予想 3.1% 前回 3.3%（前年比)

結果 3.1%

予想 3.0% 前回 3.3%（生鮮食料品除くコア・前年比)



※要人発言やニュース

【米国】

グールズビー・シカゴ連銀総裁

関税の影響ではないサービスインフレが急上昇しているが、一時的と期待

9月会合はライブになるだろう、中央銀行は政治的介入からの独立が重要



コリンズ・ボストン連銀総裁

関税引き上げが消費者の購買力を圧迫、消費低迷につながる可能性

9月会合までに労働市場悪化リスク示すデータ出れば、利下げが適切かも

何か起こるか全て把握するまで待つべきでなはい、それでは遅すぎる



【その他】

植田日銀総裁が24日1時25分からジャクソンホール会議の討論会出席、BOE・ECB総裁も参加



エヌビディアが一部サプライヤーに「H20」関連の生産停止を要請

中国は27年までにAI半導体の国内自給率70%超を目指す、米依存脱却へ

