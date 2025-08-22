松田聖子デビュー45周年記念！ 財津和夫、大瀧詠一、細野晴臣、呉田軽穂による作曲家別企画アルバム10.15発売
1980年のデビューから今年で45年を迎える松田聖子。彼女のデビュー45周年を記念し、松田聖子×作曲家別企画「Seiko Matsuda Composer Series」として、作曲家別の松田聖子作品集（アルバム）が、CD／SACD両方の音質が楽しめるSACDハイブリッドで10月15日に発売されることが発表された。
【写真】大瀧詠一、細野晴臣、呉田軽穂による作曲家別企画アルバムジャケット
松田聖子作品を鮮やかに彩り心に残るメロディーを紡いだ著名なアーティストであり、特に人気の高い楽曲を作曲した財津和夫・大瀧詠一・細野晴臣・呉田軽穂（松任谷由実）が提供した楽曲を、作曲家別に収録。当時の日本のソングライターの俊英、そして現在も人気のレジェンドアーティストたちが松田聖子に提供した楽曲は、今もなお色あせることのない、瑞々しさを感じる作品ばかりだ。
ボーナストラックには今回が初出となるオリジナル・カラオケ音源を収録。また、アルバムジャケットには、それぞれ作曲提供したアーティストの代表曲のアザーカットを使用。松田聖子の歌声とメロディー、楽曲の世界観が見事にマリアージュした作品集を、作曲家ごとにそれぞれの個性・魅力・特色・持ち味を楽しむことができる。
松田聖子×作曲家別企画「Seiko Matsuda Composer Series」4作品は、10月15日発売。
発売されるのは以下の4作品。
＜松田聖子×作曲家別企画「Seiko Matsuda Composer Series」＞
■『Seiko Invitation ‐Kazuo Zaitsu Works‐』（2Disc）
1981年〜1984年に財津和夫が作曲した楽曲を集めた作品集。松田聖子のヴォーカリストとしての飛躍を感じられる作品
【収録曲】 ※（ ）は収録パッケージ（以下同）
＜DISC 1＞
チェリーブラッサム （シングル「チェリーブラッサム」1981年）
夏の扉 （シングル「夏の扉」1981年）
花一色（ひといろ） 〜野菊のささやき〜 （シングル「白いパラソル」1981年）
白い貝のブローチ （アルバム『SILHOUETTE〜シルエット〜』1981年）
Sailing （アルバム『SILHOUETTE〜シルエット〜』1981年）
あ･な･たの手紙 （アルバム『SILHOUETTE〜シルエット〜』1981年）
野の花にそよ風 サブテーマ「雲」 （『野菊の墓』オリジナル・サウンドトラック1981年）
流星ナイト （アルバム『風立ちぬ』1981年）
December Morning （アルバム『風立ちぬ』1981年）
LOVE SONG （アルバム「Pineapple」1982年）
小さなラブソング （アルバム『ユートピア』1983年）
夏天的門外／夏の扉 （アルバム『I’ll fall in love 愛的禮物』2005年）
［Bonus track］
小さなラブソング（オリジナル・カラオケ） ※初出音源
＜DISC 2＞
白いパラソル （シングル「白いパラソル」1981年）
水色の朝 （アルバム「Pineapple」1982年）
野ばらのエチュード （シングル「野ばらのエチュード」1982年）
愛されたいの （シングル「野ばらのエチュード」1982年）
星空のドライブ （アルバム『Candy』1982年）
未来の花嫁 （アルバム『Candy』1982年）
HAPPY SUNDAY （アルバム『金色のリボン』1982年）
レンガの小径 （シングル「秘密の花園」1983年）
Bye‐bye Playboy （アルバム『ユートピア』1983年）
Blue Christmas （アルバム『金色のリボン』1982年）
スピード・ボート （シングル「ハートのイアリング」1984年）
野ばらのエチュード（LPテイク） （アルバム『金色のリボン』1982年）
［Bonus track］
水色の朝（オリジナル・カラオケ） ※初出音源
■『Seiko feelings‐Eiichi Ohtaki Works‐』
大瀧詠一が作曲した楽曲を集めた作品集。ナイアガラサウンドと大瀧詠一の遊び心を楽しむことができる
【収録曲】
風立ちぬ （シングル『風立ちぬ』1981年）
冬の妖精 （アルバム『風立ちぬ』1981年）
ガラスの入江 （アルバム『風立ちぬ』1981年）
一千一秒物語 （アルバム『風立ちぬ』1981年）
いちご畑でつかまえて （アルバム『風立ちぬ』1981年）
四月のラブレター （アルバム『Candy』1982年）
Rock’n（roll Good‐bye （アルバム『Candy』1982年）
いちご畑でFUN×4 松田聖子×大滝詠一 （アルバム『Bible‐pink ＆ blue‐ special edition』2023年）
風立ちぬ（duet version）松田聖子×大滝詠一 （アルバム『Bible‐pink ＆ blue‐ special edition』2023年）
［Bonus track］
冬の妖精（オリジナル・カラオケ） ※初出音源
四月のラブレター（オリジナル・カラオケ） ※初出音源
■『Seiko harmony‐Haruomi Hosono Works‐』
細野晴臣が作曲提供した楽曲を集めた作品集。松田聖子と細野晴臣、互いの世界が見事に融合。
【収録曲】
黄色いカーディガン （アルバム『Candy』1982年）
ブルージュの鐘 （アルバム『Candy』1982年）
天国のキッス （シングル「天国のキッス」1983年）
わがままな片想い （シングル「天国のキッス」1983年）
ガラスの林檎 （シングル「ガラスの林檎」1983年）
ピンクのモーツァルト （シングル「ピンクのモーツァルト」1984年）
硝子のプリズム （シングル「ピンクのモーツァルト」1984年）
プルメリアの花 （『プルメリアの伝説 天国のキッス』オリジナル・サウンドトラック1983年）
天国のキッス（extra version） （『プルメリアの伝説 天国のキッス』オリジナル・サウンドトラック1983年）
ピンクのモーツァルト （アルバム『Windy Shadow』1984年）
［Bonus track］
黄色いカーディガン（オリジナル・カラオケ） ※初出音源
ブルージュの鐘（オリジナル・カラオケ） ※初出音源
■『Seiko Diamond‐Karuho Kureda Works‐』
1982年〜1984年 呉田軽穂（松任谷由実）が作曲した楽曲を集めた作品集。代表曲「赤いスイートピー」をはじめヒット曲・名曲のオンパレード。
【収録曲】
赤いスイートピー （シングル「赤いスイートピー」1982年）
制服 （シングル「赤いスイートピー」1982年）
渚のバルコニー （シングル「渚のバルコニー」1982年）
レモネードの夏 （シングル「渚のバルコニー」1982年）
小麦色のマーメイド （シングル「小麦色のマーメイド」1982年）
マドラス・チェックの恋人 （シングル「小麦色のマーメイド」1982年）
秘密の花園 （シングル「秘密の花園」1983年）
瞳はダイアモンド （シングル「瞳はダイアモンド」1983年）
蒼いフォトグラフ （シングル「瞳はダイアモンド」1983年）
Rock’n Rouge （シングル「Rock’n Rouge」1984年）
ボン・ボヤージュ （シングル「Rock’n Rouge」1984年）
時間の国のアリス （シングル「時間の国のアリス」1984年）
恋人がサンタクロース （アルバム『金色のリボン』1982年）
火紅色的香豌豆／赤いスイートピー （アルバム『I’ll fall in love 愛的禮物』2005年）
［Bonus track］
レモネードの夏（オリジナル・カラオケ）
恋人がサンタクロース（オリジナル・カラオケ） ※初出音源
【写真】大瀧詠一、細野晴臣、呉田軽穂による作曲家別企画アルバムジャケット
松田聖子作品を鮮やかに彩り心に残るメロディーを紡いだ著名なアーティストであり、特に人気の高い楽曲を作曲した財津和夫・大瀧詠一・細野晴臣・呉田軽穂（松任谷由実）が提供した楽曲を、作曲家別に収録。当時の日本のソングライターの俊英、そして現在も人気のレジェンドアーティストたちが松田聖子に提供した楽曲は、今もなお色あせることのない、瑞々しさを感じる作品ばかりだ。
松田聖子×作曲家別企画「Seiko Matsuda Composer Series」4作品は、10月15日発売。
発売されるのは以下の4作品。
＜松田聖子×作曲家別企画「Seiko Matsuda Composer Series」＞
■『Seiko Invitation ‐Kazuo Zaitsu Works‐』（2Disc）
1981年〜1984年に財津和夫が作曲した楽曲を集めた作品集。松田聖子のヴォーカリストとしての飛躍を感じられる作品
【収録曲】 ※（ ）は収録パッケージ（以下同）
＜DISC 1＞
チェリーブラッサム （シングル「チェリーブラッサム」1981年）
夏の扉 （シングル「夏の扉」1981年）
花一色（ひといろ） 〜野菊のささやき〜 （シングル「白いパラソル」1981年）
白い貝のブローチ （アルバム『SILHOUETTE〜シルエット〜』1981年）
Sailing （アルバム『SILHOUETTE〜シルエット〜』1981年）
あ･な･たの手紙 （アルバム『SILHOUETTE〜シルエット〜』1981年）
野の花にそよ風 サブテーマ「雲」 （『野菊の墓』オリジナル・サウンドトラック1981年）
流星ナイト （アルバム『風立ちぬ』1981年）
December Morning （アルバム『風立ちぬ』1981年）
LOVE SONG （アルバム「Pineapple」1982年）
小さなラブソング （アルバム『ユートピア』1983年）
夏天的門外／夏の扉 （アルバム『I’ll fall in love 愛的禮物』2005年）
［Bonus track］
小さなラブソング（オリジナル・カラオケ） ※初出音源
＜DISC 2＞
白いパラソル （シングル「白いパラソル」1981年）
水色の朝 （アルバム「Pineapple」1982年）
野ばらのエチュード （シングル「野ばらのエチュード」1982年）
愛されたいの （シングル「野ばらのエチュード」1982年）
星空のドライブ （アルバム『Candy』1982年）
未来の花嫁 （アルバム『Candy』1982年）
HAPPY SUNDAY （アルバム『金色のリボン』1982年）
レンガの小径 （シングル「秘密の花園」1983年）
Bye‐bye Playboy （アルバム『ユートピア』1983年）
Blue Christmas （アルバム『金色のリボン』1982年）
スピード・ボート （シングル「ハートのイアリング」1984年）
野ばらのエチュード（LPテイク） （アルバム『金色のリボン』1982年）
［Bonus track］
水色の朝（オリジナル・カラオケ） ※初出音源
■『Seiko feelings‐Eiichi Ohtaki Works‐』
大瀧詠一が作曲した楽曲を集めた作品集。ナイアガラサウンドと大瀧詠一の遊び心を楽しむことができる
【収録曲】
風立ちぬ （シングル『風立ちぬ』1981年）
冬の妖精 （アルバム『風立ちぬ』1981年）
ガラスの入江 （アルバム『風立ちぬ』1981年）
一千一秒物語 （アルバム『風立ちぬ』1981年）
いちご畑でつかまえて （アルバム『風立ちぬ』1981年）
四月のラブレター （アルバム『Candy』1982年）
Rock’n（roll Good‐bye （アルバム『Candy』1982年）
いちご畑でFUN×4 松田聖子×大滝詠一 （アルバム『Bible‐pink ＆ blue‐ special edition』2023年）
風立ちぬ（duet version）松田聖子×大滝詠一 （アルバム『Bible‐pink ＆ blue‐ special edition』2023年）
［Bonus track］
冬の妖精（オリジナル・カラオケ） ※初出音源
四月のラブレター（オリジナル・カラオケ） ※初出音源
■『Seiko harmony‐Haruomi Hosono Works‐』
細野晴臣が作曲提供した楽曲を集めた作品集。松田聖子と細野晴臣、互いの世界が見事に融合。
【収録曲】
黄色いカーディガン （アルバム『Candy』1982年）
ブルージュの鐘 （アルバム『Candy』1982年）
天国のキッス （シングル「天国のキッス」1983年）
わがままな片想い （シングル「天国のキッス」1983年）
ガラスの林檎 （シングル「ガラスの林檎」1983年）
ピンクのモーツァルト （シングル「ピンクのモーツァルト」1984年）
硝子のプリズム （シングル「ピンクのモーツァルト」1984年）
プルメリアの花 （『プルメリアの伝説 天国のキッス』オリジナル・サウンドトラック1983年）
天国のキッス（extra version） （『プルメリアの伝説 天国のキッス』オリジナル・サウンドトラック1983年）
ピンクのモーツァルト （アルバム『Windy Shadow』1984年）
［Bonus track］
黄色いカーディガン（オリジナル・カラオケ） ※初出音源
ブルージュの鐘（オリジナル・カラオケ） ※初出音源
■『Seiko Diamond‐Karuho Kureda Works‐』
1982年〜1984年 呉田軽穂（松任谷由実）が作曲した楽曲を集めた作品集。代表曲「赤いスイートピー」をはじめヒット曲・名曲のオンパレード。
【収録曲】
赤いスイートピー （シングル「赤いスイートピー」1982年）
制服 （シングル「赤いスイートピー」1982年）
渚のバルコニー （シングル「渚のバルコニー」1982年）
レモネードの夏 （シングル「渚のバルコニー」1982年）
小麦色のマーメイド （シングル「小麦色のマーメイド」1982年）
マドラス・チェックの恋人 （シングル「小麦色のマーメイド」1982年）
秘密の花園 （シングル「秘密の花園」1983年）
瞳はダイアモンド （シングル「瞳はダイアモンド」1983年）
蒼いフォトグラフ （シングル「瞳はダイアモンド」1983年）
Rock’n Rouge （シングル「Rock’n Rouge」1984年）
ボン・ボヤージュ （シングル「Rock’n Rouge」1984年）
時間の国のアリス （シングル「時間の国のアリス」1984年）
恋人がサンタクロース （アルバム『金色のリボン』1982年）
火紅色的香豌豆／赤いスイートピー （アルバム『I’ll fall in love 愛的禮物』2005年）
［Bonus track］
レモネードの夏（オリジナル・カラオケ）
恋人がサンタクロース（オリジナル・カラオケ） ※初出音源