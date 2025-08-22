Àé¼ñ²ñ¡¢¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡×¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤ÎÁ´4¼ï¤Î¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ª¤»¤Á¡×¤òÍ½Ìó³«»Ï
Àé¼ñ²ñ¤ÎÄÌÈÎ»ö¶È¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¤Ï¡¢ËèÇ¯¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ª¤»¤Á¡×2026Ç¯ÅÙÈÇ¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¡¢8·î25ÆüÀµ¸á¤«¤é¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ç³«»Ï¤¹¤ë¡£
2026Ç¯ÅÙÈÇ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ª¤»¤Á¤Ï¡¢¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ç²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ª¤»¤Á¡¦ÆóÃÊ½Å¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡×¡¢PEANUTS¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ç¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¤ª¤»¤Á¡¦ÆóÃÊ½Å¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¡¢ÌÀ¤ë¤¤²«¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¤ª²Ö¤Î³¨ÊÁ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¤ª¤»¤Á¡¦ÆóÃÊ½Å¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤ë¿©ºàÆþ¤ê¤Î¤ª¤»¤Á¡¦»°ÃÊ½Å¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤ÎÁ´4¼ï¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£
È¯Çä¤«¤é19Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ª¤»¤Á¡×¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤1Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò²á¤´¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤ä¤½¤ÎÇ¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ª¤»¤Á¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ºòÇ¯¹ØÆþ¤·¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¡ÊÄ´ºº¤Ï2025Ç¯1·î1Æü¡Á1·î15Æü¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¡£2025Ç¯ÅÙÈÇ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ª¤»¤Á¹ØÆþ¼Ô¤Î¤¦¤Á425Ì¾¤Î²óÅú·ë²Ì¤ò½¸·×¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ì£¤ÎÄÉµá¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿©ºà¤ò1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¸«Ä¾¤·¡¢²þÎÉ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ï¿·¤·¤¯¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡×¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾®»®¤òÉÕÂ°¤·¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤Ë¤ÏÀµ·î°Ê¹ß¤â³Ú¤·¤á¤ëÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¿©ºà¤ÎÁªÄê¤«¤é½ÅÈ¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉÕÂ°ÉÊ¤Ë»ê¤ëºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤¬¿·Ç¯¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤ª¤»¤Á¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¤»¤Á¡¦ÆóÃÊ½Å¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢¼çÌò¤Î¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¿©¤¤¤·¤óË·¤Í¤º¤ß¤Î¥¿¥Õ¥£¡¼¤ä¤¢¤Ò¤ë¤Î¥¯¥¢¥Ã¥«¡¼¡¢Èþ¤·¤¤Çò¤¤Ç¤Î¥È¥¥¡¼¥É¥ë¥¹¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¤Ç²Ä°¦¤¤½ÅÈ¢¤Ë¡¢¥¸¥§¥ê¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Á¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤¿¿©ºà¤òÂ¿¤¯À¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ìºòÇ¯¤ËÂ¨Æü´°Çä¤·¤¿¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡×¤ª¤»¤Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥º¥Ç¥£¥Ã¥×¤¬ºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÍÏ¤±¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾®»®¤È½Ë¤¤È¤¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥º¤ò¿©¤Ù¤ë¥¸¥§¥ê¡¼¤Î»Ñ¤ä¡¢¤½¤ì¤òÁÀ¤¦¥È¥à¤ÎÉ½¾ð¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ê¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª¤»¤Á¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¤»¤Á¡¦ÆóÃÊ½Å¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤ÆÁ¯¤ä¤«¤ÊÄØ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Ï»³Ñ·Á¤Î½ÅÈ¢¤Ë¡¢¤«¤ËÄÞ¡¢¿¿ÂäÍ©°Ã¾Æ¡¢ÆÚ³Ñ¼Ñ¡¢¿ô¤Î»Ò¤Ê¤É¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿©ºà¤ò¹ë²Ú¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£¾¯¿Í¿ô¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤ÎÆóÃÊ½Å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤â¤Á¤Î¤ªÌß¤ä¥×¥Á¥×¥Á¤È¤·¤¿»¨¹ò¤Î¿©´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÎäÅà¤¼¤ó¤¶¤¤¤È½Ë¤¤È¤¤ò°ì½ï¤ËÆÏ¤±¤ë¡£¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤ª¤»¤Á¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¤»¤Á¡¦ÆóÃÊ½Å¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤Ï¡¢ ºòÇ¯¤ÏÈ¯Çä¤«¤éÌó2½µ´ÖÂ¤é¤º¤Ç´°Çä¤·¤¿¥à¡¼¥ß¥ó¤Î¤ª¤»¤Á¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥à¡¼¥ß¥ó¤¿¤Á¤ÈÌÀ¤ë¤¤²«¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿²Ö¤Î³¨ÊÁ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿°¦¤é¤·¤¤½ÅÈ¢¤Ë¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤ÎÍÎÉ÷¿©ºà¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥ê¥È¥ë¥ß¥¤¤È¥¹¥Ê¥Õ¥¥ó¤ÎÎý¤êÀÚ¤ê¤ä¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¡¢¹ç³û¥¹¥â¡¼¥¯¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¥Ð¥¸¥ë¤Ê¤É¤Î¿©ºà¤¬¡¢¿©Âî¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£¾ø¤¹¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¶ñÂô»³¤ÎÃãÏÒ¾ø¤·¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉ÷Ï¤Éß¡¢½Ë¤¤È¤¤ò°ì½ï¤ËÆÏ¤±¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¥à¡¼¥ß¥ó¤¿¤Á¤¬¤ª½Ë¤¤¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤ª¤»¤Á¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¤»¤Á¡¦»°ÃÊ½Å¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ö¥ë¡¼¤ÎÄ¹Êý·Á¤Î½ÅÈ¢¤Ë¡¢¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤¸¤ç¤¦¤èñ½Æ¬¤ä¤ªÃÄ»Ò¤Ê¤É»Ò¤É¤â¤Ë´ò¤·¤¤¿©ºà¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£Âî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È½Ë¤¤È¤¤ò°ì½ï¤ËÆÏ¤±¤ë¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï»ÈÍÑ¸å¤â¥ß¥Ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢³¨¹ç¤ï¤»¥«¡¼¥É¤È¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Àµ·î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡¢²Ä°¦¤µ¤ÈÌþ¤·¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ª¤»¤Á¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
¤ª¤»¤Á¡¦ÆóÃÊ½Å¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡×¡§2Ëü1900±ß
¤ª¤»¤Á¡¦ÆóÃÊ½Å¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¡§2Ëü1900±ß
¤ª¤»¤Á¡¦ÆóÃÊ½Å¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¡§2Ëü2900±ß
¤ª¤»¤Á¡¦»°ÃÊ½Å¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¡§2Ëü3900±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÍ½Ìó³«»ÏÆü¡Ï8·î25Æü¡Ê·î¡Ë
