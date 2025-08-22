お笑いタレント今田耕司（59）が22日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。最近一気見したドラマを明かした。

今田はオープニングトークで「今、話題の『グラスハート』の話をしてまして」と番組スタッフと同作の話で盛り上がったと報告。「おもろかった〜。今週一挙に見た。10話。一気見。何日かに分けてやけど、最後までいってもうたね」と振り返った。

また「面白いんだよ。欲しいものくれる感じ。佐藤健くんじゃないと見られないくらい」と主演佐藤健の魅力にも触れ、「かっこいいを越えると、大爆笑しちゃうんですよ。大爆笑シーンが」と、ある場面についてトーク。「全然コメディーとは違います。青春群像劇ですけど、でも1カ所マジで大爆笑しました。見た人なら分かる！ 見てもらいたい！ カッコいいんです！ カッコよすぎて」と熱弁を振るった。

今田はさらに「何かこの世界観は知ってるぞと思って。面白くて引きつけられるこれは何だろうと思ったら、大映テレビって昔あったんです。我々世代。『スクールウォーズ』とか『ヤヌスの鏡』とか。『スチュワーデス物語』とか」と説明。「ちゃんと悪い人も出てくるし。『グラスハート』も狙ってたのか分かりませんけど、ちゃんと悪い人の片っぽの目に前髪がかかってるんです。悪くなる前の回想シーンは両目出てるんです。いいでしょう？ たまんないんです、世界観が」と話していた。