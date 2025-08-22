歌手の工藤静香（55）が22日までに自身のインスタグラムを更新。焼き豚を手作りする姿を公開、反響を呼んでいる。

工藤は「普通に焼き豚」とつづり、焼き豚を作る動画を投稿。「次の日に残った豚と野菜をクレープに包んだり、生春巻きに包んだりしてもおいしいです」とアレンジ方法も明かした。

動画では、まず豚肉をフォークで刺す工程を披露。「時間がない時は今回のフォークでぶつぶつ刺して、1時間くらい漬けますが、本当はもっと長い時間おいた方が味が染めておいしいです（原文ママ）」と説明した。

次にビニール袋に入れた豚肉に調味料や薬味を入れ、「しょうが、ニンニク、八角、てんさい糖、みりん、醤油、ネギの青いところ」とレシピを紹介した。続けて、「ビニールブクロに入れたタレは小さい鍋に移して煮詰めます。そして、焼き上がった豚にかけます。豚肉はオーブンで40分、焦げるようなら、途中でアルミホイル」と説明。最後はこんがり焼き上がった美味しそうな焼き豚を公開した。

さらに、他のおかずもアップし、「一番最後の黄色い丸い物体はチーズ！中には、たっぷり、ネギとレンコンのすりおろし、そして鷄の胸肉」と明かした。

この投稿に、「めちゃくちゃ美味しそう」「料理上手」「食べたい」「手際の良さに惚れ惚れします」「私も作ってみます」などの声が寄せられた。