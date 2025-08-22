＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」２位にＡｐｐＢａｎｋ ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」２位にＡｐｐＢａｎｋ

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午後２時現在で、ＡｐｐＢａｎｋ<6177.T>が「売り予想数上昇」で２位となっている。



同社は１８日、企業・教育機関向けのＡＩサービスパッケージプロジェクトを開始したと発表した。東大発ＡＩスタートアップの２ＷＩＮＳ（東京都文京区）、マーケティング支援などを手掛けるＰＬＡＮＡ（福岡市博多区）の２社とＡＩソリューションの開発を目的とした開発業務契約書を締結し、ＡＩを活用してパッケージ化されたサービスの開発・販売を行うという。



この発表を好感する形で、同社株は前日まで４日連続ストップ高となり、この日もストップ高の４４２円でカイ気配となっている。その一方、発表前の１５日終値１０２円からの急騰で過熱感も意識されており、これが売り予想数の上昇につながっているようだ。



