【独自】上空から見た荒廃の街は色を失い…ガザ地区支援物資投下の部隊に密着 イスラエルは圧力強化…ハマス武装解除条件に戦闘終結交渉へ
イスラエルのネタニヤフ首相は21日、イスラム組織ハマスの武装解除などを条件に、戦闘終結に向けた交渉を始めると発表、圧力を強めている。
さらに、イスラエルはパレスチナ自治区ガザの非武装化などを求めているが、ハマスはこれらの条件を拒否している。
ネタニヤフ首相はガザ市の制圧作戦を承認する方針も明らかにしていて、交渉に向けてさらに圧力を強めた形だ。
こうした中、FNNは食糧不足が深刻化するガザ地区に支援物資を投下するヨルダン軍に同行した。
支援物資の中には、サラダ油にまめ、パスタにコメなどの食料品が入っている。
上空から見たガザ地区は、建物はあるものの、人かげのようなものは見えなかった。
色を失ったような街の様子からイスラエル軍による攻撃の激しさが見てとれる。
この日投下されたのは、食料約10トン分。
ガザ地区では7月以降、子ども37人が栄養失調で死亡するなどしていて、国連は支援物資の投下だけでは足りないと警告している。
（「Live News days」8月22日放送より）