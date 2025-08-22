サンリオと初コラボした「プチケーキ」発売、ポムポムプリンやクロミなど9種を詰め合わせ/銀座コージーコーナー
銀座コージーコーナーは8月29日、全国の生ケーキ取扱店で「〈サンリオキャラクターズ〉スイーツコレクション(9個入)」を発売する。価格は税込3,564円。
サンリオのキャラクターとコラボしたミニケーキの詰め合わせ。販売期間は9月30日頃まで。店頭では予約受付を開始しており、8月25日からはネット予約の受付も開始される。
「〈サンリオキャラクターズ〉スイーツコレクション(9個入)」専用ボックス
今回発売する「〈サンリオキャラクターズ〉スイーツコレクション(9個入)」は、銀座コージーコーナーとサンリオキャラクターズの初コラボ商品。9個のプチケーキでそれぞれキャラクターを表現した。銀座コージーコーナーの店舗にサンリオのキャラクターたちがやってきた、という設定で開発したという。商品は専用ボックスに入れて提供する。〈プチケーキの内容〉
銀座コージーコーナー「〈サンリオキャラクターズ〉スイーツコレクション(9個入)」
〈1〉ハンギョドン
ソーダ風味ホイップクリームのケーキ
〈2〉ハローキティ
アップルカスタードクリームのタルト
〈3〉シナモロール
ヨーグルト風味ホイップクリームのロールケーキ
〈4〉クロミ
ブルーベリー風味グラサージュとブルーベリークリームのココアタルト
〈5〉マイメロディ
ストロベリー風味グラサージュと練乳ホイップクリームのタルト
〈6〉けろけろけろっぴ
練乳ホイップクリームとメロン風味グラサージュのケーキ
〈7〉ポムポムプリン
プリン風味クリームとキャラメルホイップクリームのロールケーキ
〈8〉リトルツインスターズ
ソーダ風味&ピーチゼリー
〈9〉ポチャッコ
練乳クリームとキャラメルクリームのココアタルト
購入した人には、キャラクターの紹介とケーキの味や見た目のポイントを紹介したリーフレット「サンリオキャラクターズ スイーツ新聞」を配布する。
「〈サンリオキャラクターズ〉スイーツコレクション(9個入)」購入でもらえるリーフレット
なお、次の県や地域には、銀座コージーコーナーの生ケーキ取扱店がないため、「〈サンリオキャラクターズ〉スイーツコレクション(9個入)」を販売しない。販売対象外＝北海道･九州地方および、福井県、京都府、滋賀県、鳥取県、島根県、山口県、愛媛県、高知県。
【クレジット表記】
(C)2025SANRIO CO.,LTD.APPROVAL NO.L660653