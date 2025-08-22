サンリオと初コラボした「プチケーキ」発売、ポムポムプリンやクロミなど9種を詰め合わせ/銀座コージーコーナー

銀座コージーコーナーは8月29日、全国の生ケーキ取扱店で「〈サンリオキャラクターズ〉スイーツコレクション(9個入)」を発売する。価格は税込3,564円。

サンリオのキャラクターとコラボしたミニケーキの詰め合わせ。販売期間は9月30日頃まで。店頭では予約受付を開始しており、8月25日からはネット予約の受付も開始される。

「〈サンリオキャラクターズ〉スイーツコレクション(9個入)」専用ボックス

〈サンリオキャラクターズをイメージしたプチケーキ〉

今回発売する「〈サンリオキャラクターズ〉スイーツコレクション(9個入)」は、銀座コージーコーナーとサンリオキャラクターズの初コラボ商品。9個のプチケーキでそれぞれキャラクターを表現した。銀座コージーコーナーの店舗にサンリオのキャラクターたちがやってきた、という設定で開発したという。商品は専用ボックスに入れて提供する。

〈プチケーキの内容〉

銀座コージーコーナー「〈サンリオキャラクターズ〉スイーツコレクション(9個入)」

〈1〉ハンギョドン

ソーダ風味ホイップクリームのケーキ

〈2〉ハローキティ

アップルカスタードクリームのタルト

〈3〉シナモロール

ヨーグルト風味ホイップクリームのロールケーキ

〈4〉クロミ

ブルーベリー風味グラサージュとブルーベリークリームのココアタルト

〈5〉マイメロディ

ストロベリー風味グラサージュと練乳ホイップクリームのタルト

〈6〉けろけろけろっぴ

練乳ホイップクリームとメロン風味グラサージュのケーキ

〈7〉ポムポムプリン

プリン風味クリームとキャラメルホイップクリームのロールケーキ

〈8〉リトルツインスターズ

ソーダ風味&ピーチゼリー

〈9〉ポチャッコ

練乳クリームとキャラメルクリームのココアタルト

購入した人には、キャラクターの紹介とケーキの味や見た目のポイントを紹介したリーフレット「サンリオキャラクターズ スイーツ新聞」を配布する。

「〈サンリオキャラクターズ〉スイーツコレクション(9個入)」購入でもらえるリーフレット

なお、次の県や地域には、銀座コージーコーナーの生ケーキ取扱店がないため、「〈サンリオキャラクターズ〉スイーツコレクション(9個入)」を販売しない。販売対象外＝北海道･九州地方および、福井県、京都府、滋賀県、鳥取県、島根県、山口県、愛媛県、高知県。

