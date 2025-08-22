ダスキンが運営するミスタードーナツは、8月27日から、秋の訪れを感じる「さつまいもド」3種と「くりド」2種を「秋のいもくり推しド合戦」をテーマに期間限定で発売する。

創業55周年を迎えたミスタードーナツは、「いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ」のブランドスローガンのもと、人々にとって、いつもそばにある何気ない幸せを大事にしながら、いつも新しい出会いにワクワクするミスタードーナツとなれるよう取り組んでいくという。今回発売する「秋のいもくり推しド合戦」は、その取り組みの一環として登場し、秋に人気の素材である「さつまいも」と「くり」をドーナツで表現した商品とのこと。

「さつまいもド」はしっとり＆ねっとり食感のさつまいもをイメージした生地が特長で、今年はさらにさつまいものねっとり食感にこだわり開発した。とろりとした濃蜜いもソースや、しっとりなめらかなスイートポテトフィリング、カリカリ食感が特長のブリュレ等、相性の良いトッピングとの組み合わせで、それぞれ食感の違いをお楽しみいただけるラインアップで登場する。

昨年登場した「くりド」はさらにくりの風味を味わっていただくために今年は新生地で登場。栗のような「ほくほく＆しっとり食感」をドーナツで再現した。マロン風味チョコやマロンホイップを組み合わせることで、“栗”を存分に楽しめるラインアップを用意している。

「さつまいもド」、「くりド」どちらも推せる「秋のいもくり推しド合戦」を、ぜひ楽しんでほしい考え。



「さつまいもド しっとりスイートポテト」

「さつまいもド しっとりスイートポテト」は、さつまいもをイメージしたしっとり＆ねっとり食感の生地と、しっとりなめらかなスイートポテトフィリングとの組み合わせが楽しめる一品となっている。



「さつまいもド とろり濃蜜いもソース」

「さつまいもド とろり濃蜜いもソース」は、さつまいもをイメージしたしっとり＆ねっとり食感の生地ととろりとした濃蜜いもソースの組み合わせで、まるで濃蜜いものような一品とのこと。



「さつまいもド 香ばしブリュレ」

「さつまいもド 香ばしブリュレ」は、さつまいもをイメージしたしっとり＆ねっとり食感の生地と、キャラメリゼのカリカリ食感を合わせて楽しめる一品となっている。



「くりド マロンホイップ＆ハニー」

「くりド マロンホイップ＆ハニー」は、栗をイメージしたホクホク＆しっとり食感の生地に、グレーズと焼き栗風味のマロンホイップを合わせた一品とのこと。



「くりド エンゼル＆マロン風味チョコ」

「くりド エンゼル＆マロン風味チョコ」は、栗をイメージしたホクホク＆しっとり食感の生地にマロン風味チョコをコーティングし、軽くてなめらかなホイップクリームを合わせた一品となっている。

［小売価格］

さつまいもド しっとりスイートポテト：テイクアウト 205円／イートイン 209円

さつまいもド とろり濃蜜いもソース：テイクアウト 183円／イートイン 187円

さつまいもド 香ばしブリュレ：テイクアウト 205円／イートイン 209円

くりド マロンホイップ＆ハニー：テイクアウト 237円／イートイン 242円

くりド エンゼル＆マロン風味チョコ：テイクアウト 237円／イートイン 242円

（すべて税込）

［発売日］8月27日（水）

ミスタードーナツ＝https://www.misterdonut.jp