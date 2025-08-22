

左から：秋の収穫祭 ウィークデイ アフタヌーンティー、秋の収穫祭 アフタヌーンティー（イメージ）

都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京は、ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」において、9月1日から9月30日までの期間、秋の味覚を贅沢に取り入れた2種類のアフタヌーンティーを提供する。

土・日・祝日は、3段のティースタンドを秋色のスイーツが華やかに彩る「秋の収穫祭 アフタヌーンティー」を、平日は、季節を感じるスイーツとセイボリーを特注のガラスプレートに並べた1日30食限定の「秋の収穫祭 ウィークデイ アフタヌーンティー」を用意。訪れるたびに新たな味わいを楽しめる。

一面の窓の外に広がる秋のパノラマガーデンを背景に、熊本県産和栗やシャインマスカット、巨峰など旬の味覚を取り入れたアフタヌーンティーで、“実りの秋を祝う”贅沢なひとときを届ける。



「秋の収穫祭 アフタヌーンティー」（イメージ）

ウェスティンホテル東京を象徴する大理石の柱が支える吹き抜けと、一面の窓の外に広がる自然豊かなガーデンが開放感あふれるロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」で、土・日・祝日に「秋の収穫祭 アフタヌーンティー」を提供する。栗やぶどう、さつまいも、りんご、かぼちゃなど、秋の味覚をふんだんに用いたスイーツをティースタンドに華やかに並べた。バターとあわせたさつまいもとキャラメリゼしたりんごの甘酸っぱい香りが秋の果樹園を思わせる「さつまいもとリンゴのバスケット」、パンプキンクリームと爽やかなオレンジのコンフィを重ねた「かぼちゃとオレンジのコルネ」、黒豆と蒸し栗をほうじ茶香るカスタードとマロンのクリームとともに包んだ「ほうじ茶とマロンのロールケーキ」、そして旬の果実を贅沢に楽しむ「シャインマスカットのベリーヌ」など、見た目にも味わいにも秋を感じるスイーツの数々が揃う。当日の朝に作るスコーンは、ヨーグルトとバターミルクで仕上げたこだわりの生地に、マロンとアーモンド、アールグレイの風味をあわせた特別なフレーバーを用意。季節の移ろいを感じるガーデン、香り高いTWGの紅茶とともに秋の収穫を祝う贅沢なティータイムを楽しめる。



「秋の収穫祭 ウィークデイ アフタヌーンティー」（イメージ）

ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」では、平日限定で、「ウィークデイアフタヌーンティー」を提供する。栗やぶどうといった秋の食材を使用し一つひとつ丁寧に仕上げたデザートをこだわりのセイボリーとともにガラスプレートに並べた1日30食限定のアフタヌーンティーとのこと。贅沢に使用した巨峰が口いっぱいに広がる「巨峰のタルト」、熊本県産栗を使用し栗本来の上品な甘さが楽しめる「モンブラン」、シャインマスカットとぶどうのジュレをブランマンジェに重ねた華やかなグラスデザートなど、秋の実りを祝うスイーツが揃う。さらに日本ならではの素材を取り入れた「黒豆とほうじ茶のティラミス 秋のガーデンスタイル」や「木の実のマカロン」など、繊細な味覚も用意した。季節感あふれるこだわりのセイボリーとスコーン、香り高いTWGティーのフリーフローとともに、秋の午後を優雅に彩るティータイムを楽しめる。

［秋の収穫祭 アフタヌーンティー（土・日・祝日限定）概要］

期間：9月6日（土）〜9月28日（日）※土・日・祝日限定

時間：（1）11:30〜 （2）12:00〜 （3）12:30〜 （4）14:00〜 （5）14:30〜 （6）15:00〜 （7）16:30〜 （8）17:00〜 （9）17:30〜 ※2時間制（30分前にL.O.）

料金：8900円（税・サービス込）

場所：ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」（1F）

［秋の収穫祭 ウィークデイ アフタヌーンティー（平日限定）概要］

期間：9月1日（月）〜9月30日（火）※平日限定

時間：（1）12:00〜14:00 （2）12:30〜14:30 （3）13:00〜15:00 ※2時間制（30分前にL.O.）

料金：7500円（税・サービス込）

場所：ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」（1F）

予約・問い合わせ：ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」Tel.03−5423−7287

ウェスティンホテル東京＝https://www.marriott.com/ja/hotels/tyowi-the-westin-tokyo/overview