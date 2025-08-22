日本郵便（ＪＰ）の不適切点呼の問題で、主に配達に使用する原動機付き自転車（原付きバイク）でも、１５万件超に上る不備が確認されたことが、関係者の話でわかった。

貨物自動車運送事業法はトラックや軽バンなどの運転者への点呼を事業者に義務付け、行政処分も規定しているが、原付きバイクは対象外。ＪＰは警察庁や総務省に報告し、２２日午後にも調査結果を公表する。

ＪＰの点呼を巡っては、国土交通省の特別監査で不正が多数確認され、６月下旬、同法に基づきトラックなど（約２５００台）による貨物運送事業の許可が取り消された。届け出制を採る軽バンなど（約３万２０００台）による事業でも監査は進んでおり、遅くとも１０月から全国の郵便局で順次、車両使用停止などの処分が行われる見通し。

これらとは別に、ＪＰは同法の規制対象とならない原付きバイク（約８万３０００台）についても、防犯カメラ映像を確認するなどして「アルコールチェック」を中心とした点呼の実施状況を社内で調査していた。

関係者によると、調査の結果、本来実施すべきだった約６１万件のうち１５万件超で未実施などの不備が確認された。不備のあった郵便局は、調査対象の６割弱に上るという。

ＪＰは「原付きバイクの点呼実施は貨物自動車運送事業法の規制の対象外だが、アルコールチェックの不備は道路交通法に抵触する恐れがある」として、警察庁に調査結果を伝えた。