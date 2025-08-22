『ゴジュウジャー』ファイヤキャンドル＆ブーケがフィギュア化 高河ゆん氏描き下ろしイラストをベースに制作
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』から「フィギュアヒーロー ファイヤキャンドル＆ブーケ」（6600円／送料・手数料別）の予約受付を22日午後4時に開始する。
【画像】細かな部分まで再現された「フィギュアヒーロー ファイヤキャンドル＆ブーケ」
現在テレビ朝日系列で放映中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で、ゴジュウジャーのライバル組織として登場するブライダンの幹部、ファイヤキャンドルとブーケのフィギュアを発売する。
商品は、漫画家およびキャラクターデザイナーとして活躍する高河ゆん氏によるフィギュア化用描きおろしイラストをベースに制作。キャラクターの特徴的な表情や劇中衣装の細やかな装飾を忠実に再現した。瞳や、顔の紋様も彩色により再現し、衣装の質感も艶感の調整により表現している。
また本商品は別売りの「アクションヒーロー」シリーズと合わせたサイズ感を採用。展開済みのアクションヒーローシリーズと並べて飾ることができ、幅広いディスプレイが楽しめる。
