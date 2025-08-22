Ìó13ÉÃ¤Ë°ì²ó¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë!? Ç¯¡¹Áý¤¨¤ë¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â
°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎËÙ½á¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡ÖËÙ½á¤Î¼Ò²ñ¤Î¤¸¤«¤ó¡×¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÇ½Æ°Åª¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æË¡°Æ¡×¤Ç¤¹¡£
°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤¿Ë¡Î§¡£Æ©ÌÀÀ¤âÃ´ÊÝ¤·¤Æ
5·î¤Ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÇ½Æ°Åª¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æË¡°Æ¡×¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À¯ÉÜ¤¬¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ÎÃû¸õ¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¹¶·â¸µ¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·Ìµ¸ú²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Î¾ðÊóÄÌ¿®Çò½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¾ðÊóÄÌ¿®¸¦µæµ¡¹½¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â´ÑÂ¬ÌÖ¡ÊNICTER¡Ë¤Î¥À¡¼¥¯¥Í¥Ã¥È´ÑÂ¬¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÁí´ÑÂ¬¥Ñ¥±¥Ã¥È¿ô¤Ï2015Ç¯¤Î10ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó13ÉÃ¤Ë°ì²ó¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¤ò¸«¤ë¤È¡¢IoTµ¡´ï¤¬Â¿¤¯ÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢ÂçÉÂ±¡¤ä¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯Ãæ¤Ë´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â´ØÏ¢¤ÎÄÌ¿®¤Î99¡ó°Ê¾å¤Ï³¤³°¤«¤é¤ÎÈ¯¿®¤Ç¤·¤¿¡£¹¶·âÊýË¡¤â¹ªÌ¯²½¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿ÈÂå¶âÍ×µá¤Ê¤É¤â¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤è¤ê¤½¤Î¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄä»ß¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¾ðÊó¤òº®Íð¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¶õ´Ö¤Ç¤ÎÀïÁè¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯5·î¤Ë¤ÏDMM¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤«¤é482²¯±ßÁêÅö¤Î°Å¹æ»ñ»º¤¬Åð¤Þ¤ì¡¢Èï³²Áí³Û¤ÏÌó800²¯±ß¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡Ä£¤ÏËÌÄ«Á¯¤Î¥Ï¥Ã¥«¡¼½¸ÃÄ¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿¤ª¶â¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î³«È¯Èñ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÏÀì¼éËÉ±Ò¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ç½Æ°Åª¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æË¡¤Ë¤è¤ê¡¢´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÁê¼ê¹ñ¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¿¯Æþ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ç½Æ°Åª¤ËÂÐ½è²ÄÇ½¤ÈÀ¤³¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÆ±ÍÍ¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤ì¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤ÎÆüËÜ¤âÆ±¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢¸Â¤ò°ú¤¾å¤²¤Ê¤¤¤ÈÏ¢·È¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢À¯ÉÜ¤ÏÌ±´Ö¤Î´ð´´¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¼Ô¤È¥Ç¡¼¥¿¤ò¶¦Í¤·¡¢¾ðÊóÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎÊÝ¸î¤äÄÌ¿®¤ÎÈëÌ©¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÆ©ÌÀÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÙ ½á
