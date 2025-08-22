本田紗来、ばっさりカットで雰囲気ガラリ「お人形さんみたい」「小顔が際立つ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/22】タレントでモデルの本田紗来が22日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、注目を集めている。
【写真】本田紗来「大天使」と話題の新ヘア
本田は「わーい！ボブになりましたっ」とつづり、ロングヘアをばっさりとカットし顎下のボブヘアにイメージチェンジしたことを報告。「本日発売のRay10月号の誌面にて、イメチェンの様子を密着取材していただきました！是非チェックしてね」と自身が専属モデルを務める雑誌「Ray」（主婦の友社）でのオフショットを公開している。
この投稿に、ファンからは「雰囲気変わる！」「とっても可愛い…」「お人形さんみたい」「似合いすぎる」「小顔が際立つね」「大天使」など、絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】本田紗来「大天使」と話題の新ヘア
◆本田紗来、ばっさりカットで雰囲気ガラリ
本田は「わーい！ボブになりましたっ」とつづり、ロングヘアをばっさりとカットし顎下のボブヘアにイメージチェンジしたことを報告。「本日発売のRay10月号の誌面にて、イメチェンの様子を密着取材していただきました！是非チェックしてね」と自身が専属モデルを務める雑誌「Ray」（主婦の友社）でのオフショットを公開している。
この投稿に、ファンからは「雰囲気変わる！」「とっても可愛い…」「お人形さんみたい」「似合いすぎる」「小顔が際立つね」「大天使」など、絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】