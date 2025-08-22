ミセス大森元貴「あんぱん」小道具棚に自身のグッズ「愛されてる」「素敵な現場」と反響
【モデルプレス＝2025/08/22】Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が22日、自身のInstagramを更新。大森が出演中の連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】ミセス大森元貴、小道具棚に自身のグッズが写り込み
同ドラマにて、作曲家・いせたくやを演じている大森はこの日、台本の表紙をはじめ、自身を写したオフショットを投稿。また、「たくや」と大森の役名が書かれた棚も公開した。靴や指輪などの小道具が並ぶ中、右下にはひっそりとMrs. GREEN APPLEのビジュアルシートが。これは、同グループが現在CMに出演している「ローソン」のオリジナルグッズであり、対象商品を購入するともらえるアイテムとなっている。
この投稿に、ファンからは「何でここにビジュアルシートが！？」「愛されてるの伝わる」「グループも大切にしてくれているの素敵な現場」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ミセス大森元貴、小道具棚に自身のグッズが写り込み
◆大森元貴「あんぱん」オフショット公開
同ドラマにて、作曲家・いせたくやを演じている大森はこの日、台本の表紙をはじめ、自身を写したオフショットを投稿。また、「たくや」と大森の役名が書かれた棚も公開した。靴や指輪などの小道具が並ぶ中、右下にはひっそりとMrs. GREEN APPLEのビジュアルシートが。これは、同グループが現在CMに出演している「ローソン」のオリジナルグッズであり、対象商品を購入するともらえるアイテムとなっている。
この投稿に、ファンからは「何でここにビジュアルシートが！？」「愛されてるの伝わる」「グループも大切にしてくれているの素敵な現場」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】