「今日好き」雨宮未苺（みるき）、美バストのぞくデニムキャミ姿に反響「抜群スタイル」「破壊力すごい」
【モデルプレス＝2025/08/22】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に参加していた雨宮未苺（あめみや・みるき）が21日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】雨宮未苺、美谷間チラリ
雨宮は「ストレス痩せがいっちゃん効率いい笑笑 ダメだけどね！！！」とつづり、ダンス動画を公開。デニムのキャミソール姿で、美しい素肌やバストを見せている。
この投稿に、ファンからは「抜群スタイル抜群」「セクシー」「デニム似合う」「破壊力すごい」「夏コーデ最高」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
