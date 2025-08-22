G大阪はあす23日に横浜FC（パナスタ）と対戦する。リーグ3連敗と苦しむ中、6年半ぶりに古巣復帰を果たしたDF初瀬亮（28）が“再デビュー”することが濃厚。神戸で培った王者のメンタリティー、そしてポジティブなエネルギーをチームに注ぎ、4試合ぶりの勝ち点3に導く。

「いや、もうワクワクしかないですね。飢えています。きれい事はいらない。サポーター含めてクラブに関わる人全員が今は苦しいけど、それを払拭するために勝利したい」

神戸を昨季限りで退団し、今年2月からはシェフィールドW（イングランド）で念願の海外挑戦。だが5月に退団した後はしばらく所属チームがなくなり、約3カ月間、試合からは遠ざかっている。

だが「ピッチに立てば関係ない。30分で潰れても良い。それぐらいの気持ちで、ぶっ倒れるまでやりたい」。13日のチーム合流後は“1人ミニキャンプ”を実施。ランニングメニューを多くこなし、ボールタッチの感覚も取り戻そうとした。

中6日の横浜FCに対して中2日の過密日程も「言い訳にしかならない」とピシャリ。神戸のリーグ連覇と天皇杯制覇に貢献した昨年は、海外遠征を含めた超過密日程のアウェー連戦なども経験した。そうしたコンディション的に厳しい中で大事になるのは“戦う姿勢”。「今は戦術どうこうじゃない。個々が“やってやろう”という気持ちを前面に出すしかない。変えていけるのは俺らしかいない。監督がどう、周りがどうとかじゃない。ピッチに立つ選手たちが一つ一つを大事にしてやる」。ベースの部分を注入する構えだ。

左右両足から繰り出される高精度パスが武器で、セットプレーでの役割も期待される。成長した姿を見せ、G大阪での再スタートを華々しく切る。