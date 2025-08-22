ËÌÀî·Ê»Ò¡¢ÂçºåËüÇîËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡¡º´µ×´ÖÂç²ð¤È¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¤ä¤ê¤È¤ê¤â
¡¡ËÌÀî·Ê»Ò¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÇÄ«¥É¥é½é½Ð±é¡¡2»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤â¡ÈºÍ¿§·óÈ÷¡É¤ÊÍýÍ³¤òÉ³²ò¤¯
¡¡¥±ー¥¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡Ö39ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿ËÌÀî¤Ï¡¢ÃÂÀ¸Æü¥±ー¥¤ÎÁ°¤Ç¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È»£±Æ¾ì½ê¤ÏËÌÀî¤ÎÉ×¡¦DAIGO¤¬ÎÁÍý¤ò¤¹¤ëÎÁÍýÈÖÁÈ¡ØDAIGO¤âÂæ½ê～¤¤ç¤¦¤Î¸¥Î©²¿¤Ë¤¹¤ë¡©～¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¥»¥Ã¥È¡£8·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÎÁÍý¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î»³ËÜ¤æ¤ê¤È¤È¤â¤ËDAIGO¤¬´ÊÃ±¥Ðー¥¹¥Çー¥¹¥¤ー¥Ä¤òºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»³ËÜ¤È¸òÎ®¤Î¤¢¤ëËÌÀî¤Ï¤½¤Î¼ýÏ¿¤ØÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£»³ËÜ¤«¤é¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÂÀ¸Æü¥±ー¥¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÌÀî¤Ï»³ËÜ¤ÈÂçºåËüÇî¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¡£ËÌÀî¤¬¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤ÎÁ°¤Ç»³ËÜ¤ÈDAIGO¤Î·è¤á¥Ýー¥º¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡×¥Ýー¥º¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¤È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥³¥é¥Ü¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤â¡£¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¤ÏËÌÀî¤ÎÌ¼¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢ËÌÀî¤ÏX¤Ë¤Æ¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤ÆÌ¼¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ËÌÀî¤Î²ÈÂ²°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼Ì¿¿¤¿¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËËÌÀî¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ 39ºÐ¤â»Ò°é¤Æ¤â»Å»ö¤â·ò¹¯¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤òµ¤·¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï11·î28Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëSnow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤«¤é¤â¡Ö·Ê»Ò¤µ¤ó¡ª¡ª¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ (^^)¡×¤È¥ê¥×¥é¥¤¤¬ÆÏ¤¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª30Âå½ª¤ï¤ëー¡×¡¢¡Ö·Ê»Ò¤µ¤ó¤Ï²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è (^^)¡×¡¢¡Ö39¡ª¡Ê¤µ¤ó¤¤åー¡Ë¡Ê¾¼ÏÂ¡Ë¡×¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë